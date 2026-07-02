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Galatasaray’da Victor Osimhen için ayrılık iddiası! ‘Menajeri Madrid’deydi’

Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen için inanılmaz bir iddia ortaya atıldı. Fransız gazeteci, yıldız futbolcunun menajerinin Madrid'de olduğunu iddia etti.

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Giriş Tarihi: 02.07.2026 19:36 Güncelleme Tarihi: 02.07.2026 19:37
Galatasaray’da Victor Osimhen için ayrılık iddiası! ‘Menajeri Madrid’deydi’

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen ile ilgili çarpıcı gelişmeler yaşandığı öne sürüldü.

Galatasaray’da Victor Osimhen için ayrılık iddiası! ‘Menajeri Madrid’deydi’

Nijeryalı futbolcunun menajerinin dev kulüple görüştüğü öne sürüldü.

Galatasaray’da Victor Osimhen için ayrılık iddiası! ‘Menajeri Madrid’deydi’

Fransız gazeteci Sofiane'nin haberine göre; Victor Osimhen'in menajerinin dün Madrid'de olduğu kaydedildi.

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Galatasaray’da Victor Osimhen için ayrılık iddiası! ‘Menajeri Madrid’deydi’

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Atletico Madrid'in Victor Osimhen ile ilgilendiği belirtildi.

Galatasaray’da Victor Osimhen için ayrılık iddiası! ‘Menajeri Madrid’deydi’

Atletico Madrid'in Victor Osimhen transferi için görüşmelerini sürdürdüğü aktarıldı.

Galatasaray’da Victor Osimhen için ayrılık iddiası! ‘Menajeri Madrid’deydi’

30 GOLE ETKİ ETTİ

Victor Osimhen, geride kalan sezonda Galatasaray'da 33 maça çıktı ve 22 gol ile 8 asist üretti.

Galatasaray’da Victor Osimhen için ayrılık iddiası! ‘Menajeri Madrid’deydi’

27 yaşındaki Nijeryalı golcünün, Galatasaray ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2029'da sona erecek.

Galatasaray’da Victor Osimhen için ayrılık iddiası! ‘Menajeri Madrid’deydi’

Victor Osimhen'in güncel piyasa değeri 75 milyon euro olarak gösteriliyor.

Galatasaray’da Victor Osimhen için ayrılık iddiası! ‘Menajeri Madrid’deydi’

DEV BONSERVİS ÖDENDİ

Galatasaray, Victor Osimhen için geride kalan sezon başında Napoli'ye 75 milyon euroluk bonservis bedeli ödedi.

Galatasaray’da Victor Osimhen için ayrılık iddiası! ‘Menajeri Madrid’deydi’

Victor Osimhen'in bir sonraki satışından kardan Napoli yüzde 10 pay alacak.

Galatasaray’da Victor Osimhen için ayrılık iddiası! ‘Menajeri Madrid’deydi’

Nijerya Milli Takımı'nda 52 kez süre alan Victor Osimhen, rakip fileleri 35 kere havalandırdı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
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