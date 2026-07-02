Trend Galeri Trend Spor Galatasaray’da Victor Osimhen için ayrılık iddiası! ‘Menajeri Madrid’deydi’

Galatasaray’da Victor Osimhen için ayrılık iddiası! ‘Menajeri Madrid’deydi’

Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen için inanılmaz bir iddia ortaya atıldı. Fransız gazeteci, yıldız futbolcunun menajerinin Madrid'de olduğunu iddia etti.

Giriş Tarihi: 02.07.2026 19:36 Güncelleme Tarihi: 02.07.2026 19:37