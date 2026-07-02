Galatasaray’da Victor Osimhen için ayrılık iddiası! ‘Menajeri Madrid’deydi’

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen ile ilgili çarpıcı gelişmeler yaşandığı öne sürüldü. Nijeryalı futbolcunun menajerinin dev kulüple görüştüğü öne sürüldü. Fransız gazeteci Sofiane'nin haberine göre; Victor Osimhen'in menajerinin dün Madrid'de olduğu kaydedildi. GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR Atletico Madrid'in Victor Osimhen ile ilgilendiği belirtildi. Atletico Madrid'in Victor Osimhen transferi için görüşmelerini sürdürdüğü aktarıldı. 30 GOLE ETKİ ETTİ Victor Osimhen, geride kalan sezonda Galatasaray'da 33 maça çıktı ve 22 gol ile 8 asist üretti. 27 yaşındaki Nijeryalı golcünün, Galatasaray ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2029'da sona erecek. Victor Osimhen'in güncel piyasa değeri 75 milyon euro olarak gösteriliyor. DEV BONSERVİS ÖDENDİ Galatasaray, Victor Osimhen için geride kalan sezon başında Napoli'ye 75 milyon euroluk bonservis bedeli ödedi. Victor Osimhen'in bir sonraki satışından kardan Napoli yüzde 10 pay alacak. Nijerya Milli Takımı'nda 52 kez süre alan Victor Osimhen, rakip fileleri 35 kere havalandırdı.