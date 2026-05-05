Galatasaray’da Victor Osimhen için PSG iddiası! Transfer teklifi yapıldı

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen, Avrupa devlerinin radarından çıkmıyor. Barcelona ve Real Madrid'le anılan Victor Osimhen'e bu kez Paris Saint Germain'in talip olduğu öne sürüldü. Paris Saint Germain'in Nijeryalı golcü için harekete geçtiği vurgulandı. HÜCUM HATTI DEĞİŞECEK İspanyol basınında yer alan habere göre; Paris Saint Germain'in gelecek sezon hücum hattında önemli değişiklikler yapmak istediği belirtildi. Gonçalo Ramos'un ayrılığı sonrası PSG'nin üst düzey bir forvete ihtiyacı olduğu aktarıldı. 75 MİLYON EURO Paris Saint Germain ile Galatasaray arasında 75 milyon euro üzerinden görüşmeler yapıldığı belirtildi. Galatasaray'ın Victor Osimhen'i satmaya şu aşamada ihtiyacı olmadığı vurgulandı. Galatasaray'ın Paris Saint Germain'den gelen teklifi şu anda değerlendirmeye almadığı aktarıldı. 28 GOL KATKISI Victor Osimhen, bu sezon Galatasaray'da 32 maçta forma şansı buldu. Nijeryalı santrfor, bu süreçte 20 gol attı ve 8 asist üretti. Victor Osimhen'in Galatasaray ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2029'da sona erecek. Nijeryalı futbolcunun güncel piyasa değeri 75 milyon euro olarak gösteriliyor.