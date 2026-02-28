Galatasaray’da Victor Osimhen iddialara cevap verdi! ‘Kimseyle problemim yok’

Taraftarın kendisi için pankartla ilgili Victor Osimhen, "Benim için sürpriz oldu. Taraftarlara minnettarım. Dürüst olmak gerekirse şunu gösterdiler ki; Galatasaray'ın forması ve arması için savaştığınızda gerçekten takdir ediliyorsunuz. Sadece ben Osimhen olduğum için değil, bence diğer oyuncular için de bu geçerli. Taraftarlar onların çabaları ve sıkı çalışmaları için de minnettar" dedi.