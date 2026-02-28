Galatasaray’da Victor Osimhen iddialara cevap verdi! ‘Kimseyle problemim yok’

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Alanyaspor karşısında 3-1 kazanan Galatasaray'da Victor Osimhen açıklamalarda bulundu. Konyaspor maçında oynamamasıyla ilgili konuşan Victor Osimhen, 'Konyaspor maçından yaklaşık üç gün önce bir diz problemi yaşadım. Sağlık ekibi, önümüzde çok büyük bir maç olduğu için o maçı atlamamı tavsiye etti. Kendimi zorlamak istedim ama tabii ki bana bu tavsiyede bulundular. Dolayısıyla, sakatlıklardan uzak, daha uzun bir kariyeriniz olmasını istiyorsanız onları dinlemeniz gerekiyor' ifadelerini kullandı. 'KİMSEYLE PROBLEMİM YOK' Galatasaray'da mutlu olduğunu belirten Victor Osimhen, 'Kimseyle problemim yok! Galatasaray'da mutluyum. Çoğu zaman golü kutluyorum. Kutlamadığım zamanlar da oluyor ama Juventus maçında bir sebebi vardı. Geldiğim günden beri Galatasaray'da herkesle çok iyiyim. Kulübümü, hocamı, taraftarlarımızı, başkanımı seviyorum' dedi. Taraftarın kendisi için açtığı pankartla ilgili Victor Osimhen, 'Gerçekten çok mutluyum. Pankartta yazana katılıyorum. Biz bir aileyiz ve aile her şeyden önemlidir. Çok sevdiğim kulüpte çok sevdiğim insanlarlayım. İyi günde kötü günde birlikteyiz' sözlerini dile getirdi. İlkay Gündoğan'a yaptığı jestle ilgili soruya Victor Osimhen, 'İlkay Gündoğan dünya çapında herkesin tanıdığı bir insan. Benim de çok sevdiğim ve inanılmaz bir insan. Çok vizyoner bir insan. Top geldiğinde bir sonraki hamlesini bilir. Kaptanlık bandını bana getirmesi garip geldi. Çünkü bize liderlik yapması için kaptanlık bandını geri verdim. İlkay Gündoğan'a çok büyük sevgi ve saygı duyuyorum' dedi. '3 PUAN İÇİN ÇIKACAĞIZ' Beşiktaş derbisine dair soruya Victor Osimhen, 'Beşiktaş maçı oldukça kritik. Çok kaliteli bir takım bekliyor bizi ama bizim de çok kaliteli bir takımımız var. 3 puan için oraya çıkacağız! Önce Beşiktaş maçı, sonra Liverpool ama unutmayalım ki Alanyaspor'a karşı bir de kupa maçımız var' ifadelerini kullandı. Alanyaspor maçında penaltı beklediği pozisyona dair Nijeryalı santrfor, 'Bir kontakt vardı. Topa sonradan mı dokundu, önceden mi dokundu bilmiyorum. Hakem haklıydı herhalde orada. Tartışmak da istemedim. Belki ben topa dokunmuşumdur belki o dokunmuştur bilmiyorum tam olarak. Önemli olan maçı kazandık' sözlerini dile getirdi. Taraftarın kendisi için pankartla ilgili Victor Osimhen, 'Benim için sürpriz oldu. Taraftarlara minnettarım. Dürüst olmak gerekirse şunu gösterdiler ki; Galatasaray'ın forması ve arması için savaştığınızda gerçekten takdir ediliyorsunuz. Sadece ben Osimhen olduğum için değil, bence diğer oyuncular için de bu geçerli. Taraftarlar onların çabaları ve sıkı çalışmaları için de minnettar' dedi. Nijeryalı futbolcu son olarak şu sözleri dile getirdi: 'Kendi adıma bu sevgi için minnettarım. Galatasaray'ı her zaman olduğu gibi dünyanın zirvesine taşımaya devam edeceğiz. Onlar en iyisini hak ediyor. Bu yüzden biz de takım olarak ve bireysel olarak her şeyimizi vermek zorundayız.'