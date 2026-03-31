Galatasaray’da Victor Osimhen o maçta dönmek istiyor! Taburcu olmak istemedi

Liverpool maçında yaşadığı sakatlığın ardından kolunda kırık tespit edilen Victor Osimhen, geçtiğimiz gün ameliyat olurken taburcu olmak istemedi. Yıldız futbolcu hastanede daha fazla kalıp doktorların yakın ilgisi ile süreci hızlandırmayı arzuladığını kulübün sağlık heyetine iletti. Bu durum olumlu karşılanırken oyuncunun da bir an önce sahalara dönebilmek için gün saydığı öğrenildi. ODAK F.BAHÇE DERBİSİNDE 1 ayı bulacak dönüş sürecinde herkes, Fenerbahçe derbisine odaklanmış durumda. 26 Nisan'daki karşılaşmaya kadar Osimhen'in dönüş planı yapılırken bu hedefe en net adım yine Osimhen'den geldi. Kendisine kritik derbiyi hedef gören Nijeryalı golcü, yakın çevresine de o maçta sahada olacağını sık sık dile getiriyor. F.BAHÇE'YE KARŞI 4 MAÇTA 2 GOL Victor Osimhen, Fenerbahçe'ye karşı 4 kez sahaya çıkarken 2 defa ağları havalandırdı. Nijeryalı yıldız, bu sezon Galatasaray'da 29 karşılaşmada şans buldu ve 19 gol atarken 7 de asist üretti. Victor Osimhen'in Galatasaray ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2029'da sona erecek. 27 yaşındaki santrforun güncel piyasa değeri 75 milyon euro olarak gösteriliyor.