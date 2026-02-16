Galatasaray’da Victor Osimhen rekor peşinde! Burak Yılmaz’ı geçmek istiyor

3 GOL ATARSA YENİ REKOR

Galatasaray'da Victor Osimhen, 3 gol atması durumunda Burak Yılmaz'ı geride bırakacak ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray formasıyla bir sezonda en fazla gol atan oyuncu unvanını elde edecek.