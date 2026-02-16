Trend Galeri Trend Spor Galatasaray’da Victor Osimhen rekor peşinde! Burak Yılmaz’ı geçmek istiyor

Galatasaray’da Victor Osimhen rekor peşinde! Burak Yılmaz’ı geçmek istiyor

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında Juventus ile karşılaşacak Galatasaray'da Victor Osimhen ayrı bir heyecan yaşıyor. Sarı-kırmızılıların yıldızı, Burak Yılmaz'ı geçmek için sahada olacak.

Giriş Tarihi: 16.02.2026 16:59
Galatasaray’da Victor Osimhen rekor peşinde! Burak Yılmaz’ı geçmek istiyor

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında Juventus ile kozlarını paylaşacak. Kritik karşılaşmada sarı-kırmızılıların hücumdaki en büyük silahı Victor Osimhen olacak.

Galatasaray’da Victor Osimhen rekor peşinde! Burak Yılmaz’ı geçmek istiyor

Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen, sarı-kırmızılıların bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde gol yükünü sırtladı.

Galatasaray’da Victor Osimhen rekor peşinde! Burak Yılmaz’ı geçmek istiyor

Nijeryalı santrfor, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde attığı 9 golün 6'sında rakip fileleri havalandıran isim oldu.

Galatasaray’da Victor Osimhen rekor peşinde! Burak Yılmaz’ı geçmek istiyor

2 GOL YUNUS'TAN

Galatasaray'da Victor Osimhen'in yanı sıra diğer 2 golü Yunus Akgün kaydetti. 1 gol ise kendi kalesini havalandıran Marcos Llorente'den geldi.

Galatasaray’da Victor Osimhen rekor peşinde! Burak Yılmaz’ı geçmek istiyor

Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen, attığı 6 golle birlikte UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gol krallığı yarışında da 4'üncü sırada yer alıyor.

Galatasaray’da Victor Osimhen rekor peşinde! Burak Yılmaz’ı geçmek istiyor

HEDEFİ BURAK YILMAZ'I GEÇMEK

Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen, Burak Yılmaz'a ait olan rekoru kırmayı hedefliyor.

Galatasaray’da Victor Osimhen rekor peşinde! Burak Yılmaz’ı geçmek istiyor

Galatasaray'da 2012-2013 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde 8 gol atan Burak Yılmaz, kulüp tarihinde bir sezonda Şampiyonlar Ligi'nde en fazla gol atan oyuncu konumunda.

Galatasaray’da Victor Osimhen rekor peşinde! Burak Yılmaz’ı geçmek istiyor

Victor Osimhen, 2 gol atması halinde Burak Yılmaz'ın Galatasaray'daki rekoruna ortak olacak.

Galatasaray’da Victor Osimhen rekor peşinde! Burak Yılmaz’ı geçmek istiyor

3 GOL ATARSA YENİ REKOR

Galatasaray'da Victor Osimhen, 3 gol atması durumunda Burak Yılmaz'ı geride bırakacak ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray formasıyla bir sezonda en fazla gol atan oyuncu unvanını elde edecek.

Galatasaray’da Victor Osimhen rekor peşinde! Burak Yılmaz’ı geçmek istiyor

Sarı-kırmızılıların sezon başında bonservisini 75 milyon euro karşılığında aldığı Victor Osimhen'in sözleşmesi 2029'da sona erecek.

Galatasaray’da Victor Osimhen rekor peşinde! Burak Yılmaz’ı geçmek istiyor

27 yaşındaki Nijeryalı santrfor, bu sezon tüm kulvarlarda toplamda 15 kez rakip fileleri havalandırdı.