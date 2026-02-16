Galatasaray’da Victor Osimhen rekor peşinde! Burak Yılmaz’ı geçmek istiyor

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında Juventus ile kozlarını paylaşacak. Kritik karşılaşmada sarı-kırmızılıların hücumdaki en büyük silahı Victor Osimhen olacak. Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen, sarı-kırmızılıların bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde gol yükünü sırtladı. Nijeryalı santrfor, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde attığı 9 golün 6'sında rakip fileleri havalandıran isim oldu. 2 GOL YUNUS'TAN Galatasaray'da Victor Osimhen'in yanı sıra diğer 2 golü Yunus Akgün kaydetti. 1 gol ise kendi kalesini havalandıran Marcos Llorente'den geldi. Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen, attığı 6 golle birlikte UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gol krallığı yarışında da 4'üncü sırada yer alıyor. HEDEFİ BURAK YILMAZ'I GEÇMEK Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen, Burak Yılmaz'a ait olan rekoru kırmayı hedefliyor. Galatasaray'da 2012-2013 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde 8 gol atan Burak Yılmaz, kulüp tarihinde bir sezonda Şampiyonlar Ligi'nde en fazla gol atan oyuncu konumunda. Victor Osimhen, 2 gol atması halinde Burak Yılmaz'ın Galatasaray'daki rekoruna ortak olacak. 3 GOL ATARSA YENİ REKOR Galatasaray'da Victor Osimhen, 3 gol atması durumunda Burak Yılmaz'ı geride bırakacak ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray formasıyla bir sezonda en fazla gol atan oyuncu unvanını elde edecek. Sarı-kırmızılıların sezon başında bonservisini 75 milyon euro karşılığında aldığı Victor Osimhen'in sözleşmesi 2029'da sona erecek. 27 yaşındaki Nijeryalı santrfor, bu sezon tüm kulvarlarda toplamda 15 kez rakip fileleri havalandırdı.