Trend Galeri Trend Spor Galatasaray’da Victor Osimhen yoksa dert var! Cimbom kayıpları oynuyor

Galatasaray'da Konyaspor maçındaki mağlubiyet Victor Osimhen'in etkisini yeniden gösterdi. Sarı-kırmızılıların Nijeryalı yıldızın olmadığı maçlardaki kötü performansı istatistiklere yansıdı.

UĞUR ÇEM
Giriş Tarihi: 23.02.2026 07:03
Konyaspor deplasmanında 10 maçlık yenilmezlik serisini bırakan Galatasaray, Victor Osimhen'in yokluğunu derinden hissetti.

Teknik direktör Okan Buruk, maçın ardından "Osimhen'in yokluğu önemliydi" diyerek yıldız oyuncunun eksikliğinin altını çizdi.

Nijeryalı forvetin istatistikleri, Cimbom'un onsuz kazanmakta zorlandığını ortaya koyuyor.

Galatasaray, Osimhen'in imza attığı günden bu yana milli takıma gittiği maçlar dışında sahaya çıkamadığı 13 karşılaşmada büyük sıkıntı yaşadı.

YÜZDE 46'DA KALDI

Cimbom, bunların 6'sını kazanırken sarı-kırmızılı takımın galibiyet oranı yüzde 46'da kaldı.

Yıldız futbolcusu olmadan ağları 22 kez sarsabilen Aslan, 1.7 gol ortalaması ile 1.4 puan tutturabildi.

ONUNLA 46 KEZ KAZANDI

Nijeryalı santrforun oynadığı müsabakalarda ise Galatasaray'ın skora kolay ulaşması dikkat çekti.

Osimhen ile 64 müsabakada 46 defa yüzü gülerken yüzde 72 kazanma oranı yakaladı. 157 gol atan Aslan, 2.45 gol ortalaması ve 2.15 puan ortalamasına ulaştı.

SALONDA ÇALIŞTI

Ağrıları nedeniyle Konyaspor maçı kadrosuna alınmayan Victor Osimhen, dün Juventus maçı hazırlıklarına katıldı.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada ''Osimhen, rejenerasyon grubuyla salonda çalıştı'' denildi.