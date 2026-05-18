Galatasaray’da Victor Osimhen’e dev talip! Göreve gelir gelmez istedi

Süper Lig'de üst üste dördüncü kez şampiyon olan Galatasaray'da gelecek sezon için planlamalar devam ederken dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Cimbom'un şampiyonluğunda önemli rol oynayan Victor Osimhen'e Avrupa devinin talip olduğu belirtildi. Victor Osimhen transferi için Galatasaray'ın istediği bonservis duyuruldu. CHELSEA PEŞİNE DÜŞTÜ Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin Victor Osimhen'i transfer etmek istediği belirtildi. Team Talk'ın haberine göre; Xabi Alonso'yu teknik direktörlüğe getiren Chelsea'nin yıldız forveti kadrosuna katmayı istediği vurgulandı. Galatasaray'ın Victor Osimhen'i satmaya sıcak bakmadığı belirtildi. DEV BONSERVİS TALEBİ Galatasaray'ın olası bir transfer durumunda Victor Osimhen için yaklaşık 100 milyon euro seviyesinde bonservis talep edeceği vurgulandı. 27 yaşındaki santrforun temsilcilerinin Avrupa'nın üst düzey kulüpleriyle temaslarını sürdürdüğü belirtildi. Chelsea'nin yanı sıra Barcelona ve Real Madrid'in Victor Osimhen sürecini yakından izlediği aktarıldı. 30 GOLE KATKI SAĞLADI Victor Osimhen, bu sezon Galatasaray'da 33 maça çıktı ve 22 gol ile 8 asist üretti. 27 yaşındaki golcünün, Galatasaray ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2029'da sona erecek. Victor Osimhen'in güncel piyasa değeri 75 milyon euro olarak gösteriliyor.