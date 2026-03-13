Galatasaray’da Wilfried Singo’ya dev talip! Transfer için temas kuruldu

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Wilfried Singo için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Tecrübeli stoperin transferinde temasların başladığı aktarıldı.

Giriş Tarihi: 13.03.2026 19:56 Güncelleme Tarihi: 13.03.2026 19:57
Galatasaray’da Wilfried Singo’ya dev talip! Transfer için temas kuruldu

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da Avrupa'da gösterilen başarılı performans dev takımların ilgisini çekti.

Galatasaray’da Wilfried Singo’ya dev talip! Transfer için temas kuruldu

Galatasaray'da sezon başında takıma dahil edilen Wilfried Singo'ya talip çıktığı vurgulandı.

Galatasaray’da Wilfried Singo’ya dev talip! Transfer için temas kuruldu

Avrupa devinin, tecrübeli savunmacının transferi için harekete geçtiği vurgulandı.

Galatasaray’da Wilfried Singo’ya dev talip! Transfer için temas kuruldu

NAPOLI KANCASI

A Spor'un İtalyan basınına dayandırdığı habere göre; Napoli'nin Galatasaray'dan Wilfried Singo ile ilgilendiği belirtildi.

Galatasaray’da Wilfried Singo’ya dev talip! Transfer için temas kuruldu

Wilfried Singo transferi için Napoli tarafından temasların kurulduğu ifade edildi.

Galatasaray’da Wilfried Singo’ya dev talip! Transfer için temas kuruldu

Wilfried Singo'nun daha önce Torino'da oynamış olmasının transferde bir avantaj olarak görüldüğü kaydedildi.

Galatasaray’da Wilfried Singo’ya dev talip! Transfer için temas kuruldu

CONTE TRANSFERDE ISRARCI

Napoli Teknik Direktörü Antonio Conte'nin savunmanın farklı bölgelerinde görev yapabilmesi nedeniyle Wilfried Singo'yu transferde önemli bir alternatif olarak gördüğü kaydedildi.

Galatasaray’da Wilfried Singo’ya dev talip! Transfer için temas kuruldu

Napoli'nin önceliğinin Anguissa ile sözleşme yenilemek olduğu ancak anlaşma sağlanamaması halinde alternatiflere yöneleceği aktarıldı.

Galatasaray’da Wilfried Singo’ya dev talip! Transfer için temas kuruldu

20 MAÇTA OYNADI

Wilfried Singo, bu sezon Galatasaray'da 20 karşılaşmada forma giydi ve 3 asist üretti.

Galatasaray’da Wilfried Singo’ya dev talip! Transfer için temas kuruldu

25 yaşındaki stoperin sarı-kırmızılı takımla olan sözleşmesi 30 Haziran 2030'da sona erecek.

Galatasaray’da Wilfried Singo’ya dev talip! Transfer için temas kuruldu

Wilfried Singo'nun güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösteriliyor.

Galatasaray’da Wilfried Singo’ya dev talip! Transfer için temas kuruldu

Galatasaray, Fildişi Sahilli stoper için sezon başında 30 milyon euroluk bonservis bedeli ödedi. Monaco, Wilfried Singo'nun bir sonraki satışındaki kardan yüzde 10 pay alacak.