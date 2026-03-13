Galatasaray’da Wilfried Singo’ya dev talip! Transfer için temas kuruldu

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da Avrupa'da gösterilen başarılı performans dev takımların ilgisini çekti. Galatasaray'da sezon başında takıma dahil edilen Wilfried Singo'ya talip çıktığı vurgulandı. Avrupa devinin, tecrübeli savunmacının transferi için harekete geçtiği vurgulandı. NAPOLI KANCASI A Spor'un İtalyan basınına dayandırdığı habere göre; Napoli'nin Galatasaray'dan Wilfried Singo ile ilgilendiği belirtildi. Wilfried Singo transferi için Napoli tarafından temasların kurulduğu ifade edildi. Wilfried Singo'nun daha önce Torino'da oynamış olmasının transferde bir avantaj olarak görüldüğü kaydedildi. CONTE TRANSFERDE ISRARCI Napoli Teknik Direktörü Antonio Conte'nin savunmanın farklı bölgelerinde görev yapabilmesi nedeniyle Wilfried Singo'yu transferde önemli bir alternatif olarak gördüğü kaydedildi. Napoli'nin önceliğinin Anguissa ile sözleşme yenilemek olduğu ancak anlaşma sağlanamaması halinde alternatiflere yöneleceği aktarıldı. 20 MAÇTA OYNADI Wilfried Singo, bu sezon Galatasaray'da 20 karşılaşmada forma giydi ve 3 asist üretti. 25 yaşındaki stoperin sarı-kırmızılı takımla olan sözleşmesi 30 Haziran 2030'da sona erecek. Wilfried Singo'nun güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösteriliyor. Galatasaray, Fildişi Sahilli stoper için sezon başında 30 milyon euroluk bonservis bedeli ödedi. Monaco, Wilfried Singo'nun bir sonraki satışındaki kardan yüzde 10 pay alacak.