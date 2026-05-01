Galatasaray’da yaprak dökümü! 3 yıldızla ayrılık kararı

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Süper Lig'de üst üste dördüncü şampiyonluğa koşuyor. Sarı-kırmızılı takımda gelecek sezon için kadro planlama çalışmalarına start verildi. Cimbom'da bu doğrultuda 3 oyuncu ile ayrılık kararı alındığı iddia edildi. KİRALIKLARDA OLUMSUZ GÖRÜŞ Takvim'in haberine göre; Galatasaray'da kiralık oyuncular için olumsuz görüşün hakim olduğu belirtildi. Cimbom'da Sacha Boey, Noa Lang ve Yaser Asprilla'nın takımda kalması konusunda olumsuz bir görüş olduğu kaydedildi. Galatasaray'da kiralık olarak takıma dahil edilen 3 oyuncu ile yolların ayrılacağı vurgulandı. LANG'DAN 4 GOL KATKISI Noa Lang, Galatasaray'da şu ana kadar 16 mücadelede süre aldı. Hollandalı oyuncu, bu süreçte 2 gol ile 2 asist üretti. Noa Lang'ın Napoli ile olan sözleşmesi 2030'da tamamlanacak. BOEY 15 KEZ SÜRE ALDI Sacha Boey, bu sezon Galatasaray'da 15 karşılaşmada forma giydi ve 1 gol sevinci yaşadı. Fransız sağ bekin, Bayern Münih ile olan sözleşmesi 2028'de sona erecek. ASPRILLA SKOR KATKISI VEREMEDİ Yaser Asprilla ise Galatasaray formasıyla 9 maça çıktı ve herhangi bir skor katkısı üretemedi. Kolombiyalı oyuncunun Girona ile olan sözleşmesi 2030'da sona erecek.