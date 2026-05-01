Galatasaray'da yaprak dökümü! 3 yıldızla ayrılık kararı

Galatasaray'da kurmaylar gelecek sezon için kadro planlama çalışmalarına start verdi. Cimbom'da 3 yıldızın üstünün çizildiği öğrenildi.

Giriş Tarihi: 01.05.2026 20:45
Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Süper Lig'de üst üste dördüncü şampiyonluğa koşuyor.

Sarı-kırmızılı takımda gelecek sezon için kadro planlama çalışmalarına start verildi.

Cimbom'da bu doğrultuda 3 oyuncu ile ayrılık kararı alındığı iddia edildi.

KİRALIKLARDA OLUMSUZ GÖRÜŞ

Takvim'in haberine göre; Galatasaray'da kiralık oyuncular için olumsuz görüşün hakim olduğu belirtildi.

Cimbom'da Sacha Boey, Noa Lang ve Yaser Asprilla'nın takımda kalması konusunda olumsuz bir görüş olduğu kaydedildi.

Galatasaray'da kiralık olarak takıma dahil edilen 3 oyuncu ile yolların ayrılacağı vurgulandı.

LANG'DAN 4 GOL KATKISI

Noa Lang, Galatasaray'da şu ana kadar 16 mücadelede süre aldı. Hollandalı oyuncu, bu süreçte 2 gol ile 2 asist üretti.

Noa Lang'ın Napoli ile olan sözleşmesi 2030'da tamamlanacak.

BOEY 15 KEZ SÜRE ALDI

Sacha Boey, bu sezon Galatasaray'da 15 karşılaşmada forma giydi ve 1 gol sevinci yaşadı.

Fransız sağ bekin, Bayern Münih ile olan sözleşmesi 2028'de sona erecek.

ASPRILLA SKOR KATKISI VEREMEDİ

Yaser Asprilla ise Galatasaray formasıyla 9 maça çıktı ve herhangi bir skor katkısı üretemedi.

Kolombiyalı oyuncunun Girona ile olan sözleşmesi 2030'da sona erecek.

Hakan Kurt - Editör
