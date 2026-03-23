Galatasaray’da Yener İnce’den Victor Osimhen ve Noa Lang açıklaması!

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Liverpool ile karşılaşan Galatasaray'da Noa Lang ile Victor Osimhen sakatlanmıştı. Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, Noa Lang ve Victor Osimhen'in son durumuna dair bir açıklama yaptı. Noa Lang'ın sağ el birinci parmağında ciddi yaralanma oluştuğu ve tam kopmanın söz konusu olmadığı belirtildi. Noa Lang'ın durumu için Hollanda Milli Takımı sağlık ekibi ile temasların sürdüğü belirtildi. İLK MAÇTA OYNAMAYACAK Noa Lang'ın Hollanda Milli Takımı'nın ilk maçında oynamayacağı belirtildi. Noa Lang'ın özel idman programıyla sahalara en kısa sürede dönüşünün hedeflendiği aktarıldı. Victor Osimhen'in başarılı bir operasyon geçirdiği vurgulandı. İŞTE AÇIKLAMA Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce açıklamasında şu ifadeleri kullandı: 'Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki Liverpool maçında sakatlanan iki oyuncumuzun durumundan bahsetmek istiyorum. Futbolcularımızdan Noa Lang'ın sağ el birinci parmakta ciddi yaralanması oldu. Parmakta tam kopuk söz konusu değil. O konuya açıklık getirmek istiyorum; ancak ciddi anlamda yaralanma var. Bu bölgenin ivedilikle tamir edilmesi gerektiği için İstanbul'a getirmeden en hızlı şekilde Liverpool'da başarılı bir operasyon gerçekleştirildi. Şu anda herhangi bir problem gözükmemekle birlikte Galatasaray sağlık ekibi olarak takibini yapıyoruz. Uzun zamandır iyi bir iletişim içerisinde olduğumuz Hollanda Milli Takım sağlık ekibiyle dirsek temasındayız. Lang, Hollanda Milli Takımı'nın ilk maçında oynamayacak, sonrasında yapılacak değerlendirmeler sonrasında, şartların oluşması halinde ikinci maçlarında sahaya dönmesini planlıyoruz. Noa Lang'ın özel idman programıyla sahalara en kısa sürede dönüşünü hedefliyoruz. Bir diğer futbolcumuz Victor Osimhen bugün başarılı bir operasyon geçirdi. Oyuncumuzun süreci gün gün takip edilecek olup en kısa sürede sahalara dönmesi için sağlık ekibimiz gerekeni yapacaktır. Süreç içerisinde güncel bilgilendirmeler kulübümüz tarafından kamuoyu ile paylaşılacaktır.'