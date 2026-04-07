Galatasaray’da yeni transfer gidiyor! Üstü çizildi

Galatasaray'da transfer olduğu günden bu yana bir türlü beklenen çıkışı sergileyemeyen hücum oyuncusu ile ayrılık kararı alındı. Tecrübeli futbolcunun, gelecek sezon Cimbom'da olmayacağı öğrenildi.

Giriş Tarihi: 07.04.2026 07:21
Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da kurmaylar gelecek sezon için kadro planlamasına başladı.

Sarı-kırmızılılar, ara transfer döneminde kadrosuna çok sayıda takviyede bulunmuştu.

Noa Lang, Sacha Boey ve Yaser Asprilla'yı satın alma opsiyonuyla birlikte kiralayan Galatasaray'da dikkat çeken bir karar alındı.

LANG VE BOEY İÇİN BEKLENECEK

Cimbom, Noa Lang ve Sacha Boey'un sözleşmelerindeki opsiyon maddeleri için sezon sonunu bekleme kararı aldı.

Sarı-kırmızılılar, Girona'dan kiralanan Yaser Asprilla'dan ise ümidi kesti.

Galatasaray'a devre arasında gelen ve şu ana kadar 8 maça çıkan Yaser Asprilla, 272 dakika sahada kaldı.

SKOR KATKISI YAPAMADI

Yaser Asprilla, Galatasaray formasıyla henüz ne gol ne de asist üretebildi.

Yaser Asprilla'nın sözleşmesinde bulunan 20 milyon euronun üzerindeki satın alma opsiyonu maddesi kullanılmayacak.

GIRONA'YA DÖNECEK

Galatasaray'ın satın alma opsiyonunu kullanmayacağı Yaser Asprilla, Girona'ya geri dönecek.

Trabzon maçında 3 ikili mücadelenin birini kazanabilen 22 yaşındaki oyuncu, 1 isabetsiz şut çekerken iki ortada bir kez hedefi tutturdu.