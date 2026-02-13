Trend Galeri Trend Spor Galatasaray’da Yunus Akgün’den en erken gol! Tarihe geçti

Galatasaray’da Yunus Akgün’den en erken gol! Tarihe geçti

Galatasaray, Süper Lig'in 22. haftasında Eyüpspor'u konuk etti. Sarı-kırmızılılarda yıldız futbolcu Yunus Akgün tarihe geçti.

Giriş Tarihi: 13.02.2026 20:23
Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray ile Eyüpspor kozlarını paylaştı.

Rams Park'ta oynanan maçta gol perdesini açan isim Yunus Akgün oldu.

Müsabakanın 2. dakikasında Victor Osimhen'in ortasında Mauro Icardi'yi aşan topta Yunus Akgün kafa vuruşunu yaptı ve ağları havalandırdı.

ÜST ÜSTE 2 HAFTA

Kariyerindeki ilk kafa golünü geçtiğimiz hafta Rizespor maçında atan Yunus Akgün, Eyüpspor karşısında da kafa golü sevinci yaşadı.

Opta'nın verilerine göre; Eyüpspor filelerini 1 dakika 23 saniyede havalandıran Yunus Akgün, Galatasaray'ın bu sezon Süper Lig'deki en erken iç saha golünü attı.

FORMUNU SÜRDÜRDÜ

Öte yandan Yunus Akgün, Galatasaray'da formda performansını devam ettirdi.

Tecrübeli kanat oyuncusu, sarı-kırmızılı takımın oynadığı son 3 maçta 2 gol ile 1 asist üretti.

15'İNCİ GOL KATKISI

Yunus Akgün, bu sezon Galatasaray'da 29'uncu kez forma şansı buldu. 25 yaşındaki oyuncu, bu süreçte 8 gol attı ve 7 asist üretti.

Yunus Akgün'ün Galatasaray ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2029'da sona erecek.

Milli futbolcunun güncel piyasa değeri 17 milyon euro olarak gösteriliyor.