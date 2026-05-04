Galatasaray’dan 35 milyon euroluk teklif hazırlığı! Çılgın transfer iddiası

Galatasaray'da kurmaylar gelecek sezon için transfer çalışmalarını hızlandırdı. Cimbom'un İtalya'da kariyerini sürdüren yıldız futbolcu için 35 milyon euroluk teklif hazırladığı iddia edildi.

SABAH SPOR DIŞ HABERLER
Giriş Tarihi: 04.05.2026 18:23
Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da kurmaylar gelecek sezon için transfer çalışmalarına start verdi.

Sarı-kırmızılıların bu doğrultuda transfer rotasını İtalya'ya çevirdiği öne sürüldü.

Galatasaray'ın tecrübeli futbolcu için dev bir teklif hazırlığında olduğu kaydedildi.

KOOPMEINERS ISRARI

Galatasaray'ın Juventus forması giyen Teun Koopmeiners transferinde ısrarcı olduğu aktarıldı.

İtalyan basınından Tutto Juve'nin haberine göre; Cimbom'un yıldız futbolcu için 35 milyon euro seviyesinde bir teklif hazırlığında olduğu belirtildi.

Juventus'un Teun Koopmeiners'i düşük bir bedelle satmaya sıcak bakmadığı kaydedildi.

DEV BİR TALİBİ DAHA VAR

Teun Koopmeiners transferi için Manchester United'ın da ilgisinin bulunduğu aktarıldı.

Hollandalı oyuncu, bu sezon Juventus'ta 42 maçta oynadı ve 2 gol ile 1 asist üretti.

Teun Koopmeiners'in Juventus ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2029'da sona erecek.

28 yaşındaki orta sahanın güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor.

58 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ

AZ Alkmaar altyapısında yetişen Teun Koopmeiners daha sonra Atalanta'da oynadı. Juventus, 2024-2025 sezonu başında Teun Koopmeiners için 58 milyon 400 bin euroluk bonservis bedeli ödedi.

Teun Koopmeiners, Hollanda Milli Takımı'nda 27 maça çıktı ve rakip fileleri 3 kez havalandırdı.

