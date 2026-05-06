Galatasaray’dan ayrılıyorlar! 2027’de bambaşka Aslan...

Üst üste 4. şampiyonluğa gün sayan Galatasaray, yeni sezon planlamasını yapmaya başladı. 2027'de Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final hedefiyle yola çıkacak sarı-kırmızılı kulübü, transfer döneminde şu gelişmeler bekliyor. 1-Osimhen'i satmayı düşünmeyen Galatasaray, üç haneli astronomik bir teklif gelirse masaya oturacak. 2-Sezonun yıldızı Uğurcan Çakır kadroda tutulacak ve sözleşmesine zam yapılacak. 3-Aston Villa'nın peşinde olduğu Sara'ya 40 milyon Euro değer biçiliyor. 4-Sözleşmesi sona eren İcardi'ye veda edilecek. 5-Kiralık gelen Noa Lang, Asprilla ve Sacha Boey'in satın alma opsiyonları kullanılmayacak. 6-Sözleşmeleri devam etmesine rağmen performansları yeterli görülmeyen Kaan Ayhan, Ahmed Kutucu ve Günay Güvenç'le yollar ayrılacak. 7-Sane profilinde serbest kalacak dünya yıldızları masada. Manchester City'den ayrılacak Bernardo Silva için şartlar zorlanacak. 8-Icardi yerine daha genç ve Osimhen'e alternatif yedek forvet transfer edilecek.