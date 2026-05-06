Galatasaray’dan ayrılıyorlar! 2027'de bambaşka Aslan...

Süper Lig'de şampiyonluk için gün sayan Galatasaray, yeni sezon rotasını şimdiden belirledi. Takımdan ayrılacak isimlerin yanı sıra takıma katılacak yıldızlar için de çalışma başlatan Aslan, temaslarını hızlandırdı. İşte 2027 model aslan...

MEHMET ÖZCAN
Giriş Tarihi: 06.05.2026 07:25
Üst üste 4. şampiyonluğa gün sayan Galatasaray, yeni sezon planlamasını yapmaya başladı. 2027'de Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final hedefiyle yola çıkacak sarı-kırmızılı kulübü, transfer döneminde şu gelişmeler bekliyor.

1-Osimhen'i satmayı düşünmeyen Galatasaray, üç haneli astronomik bir teklif gelirse masaya oturacak.

2-Sezonun yıldızı Uğurcan Çakır kadroda tutulacak ve sözleşmesine zam yapılacak.

3-Aston Villa'nın peşinde olduğu Sara'ya 40 milyon Euro değer biçiliyor.

4-Sözleşmesi sona eren İcardi'ye veda edilecek.

5-Kiralık gelen Noa Lang, Asprilla ve Sacha Boey'in satın alma opsiyonları kullanılmayacak.

6-Sözleşmeleri devam etmesine rağmen performansları yeterli görülmeyen Kaan Ayhan, Ahmed Kutucu ve Günay Güvenç'le yollar ayrılacak.

7-Sane profilinde serbest kalacak dünya yıldızları masada. Manchester City'den ayrılacak Bernardo Silva için şartlar zorlanacak.

8-Icardi yerine daha genç ve Osimhen'e alternatif yedek forvet transfer edilecek.

Doğukan Yıldırım - Editör
