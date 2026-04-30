Galatasaray’dan Bernardo Silva ısrarı! İşte istediği bedel

Galatasaray, Manchester City'den ayrılacak olan Bernardo Silva'nın transferi için ısrarını sürdürüyor. Yıldız futbolcunun transferde istediği bedel netlik kazandı.

Giriş Tarihi: 30.04.2026 07:08
Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da kurmaylar gelecek sezon için transfer çalışmalarına başladı.

Sarı-kırmızılılar, bu doğrultuda Leroy Sane transferinde olduğu gibi Bernardo Silva'yı kadrosuna katmayı planlıyor.

Bernardo Silva'nın transfer etmek isteyen kulüplerden talep ettiği bonservis ortaya çıktı.

İLKAY ARACILIĞIYLA TEMAS KURULDU

Galatasaray, Bernardo Silva'nın eski takım arkadaşı İlkay Gündoğan aracılığıyla ilk teması kurdu.

Portekizli futbolcunun, Galatasaray'ın yanı sıra Juventus'la da görüştüğü öğrenildi.

Luciano Spalletti ile devam kararı alan Juventus'un Bernardo Silva transferinde masada olduğu belirtildi.

G.SARAY YARIŞACAK

Galatasaray, Bernardo Silva'yı transfer etmek için İtalyan devi Juventus ile yarışacak.

Cimbom, 3 yıl için 50 milyon euro talep eden yıldız futbolcuyu ikna etmeye çalışacak.

Bernardo Silva, Manchester City'de yıllık 9 milyon euro maaş alıyordu.

8 GOLE KATKI SAĞLADI

Bernardo Silva, bu sezon Manchester City'de 47 maçta forma giydi ve 3 gol ile 5 asist üretti.

Manchester City'den ayrılacak olan Bernardo Silva'nın güncel piyasa değeri 27 milyon euro.

DEV TAKIMLARDA OYNADI

Benfica altyapısında yetişen Bernardo Silva daha sonra Monaco'da oynadı. Bernardo Silva için toplam 65 milyon 750 bin euroluk bonservis bedeli ödedi.

Bernardo Silva, Portekiz Milli Takımı'nda 107 mücadelede süre aldı ve 14 kez rakip fileleri havalandırdı.

