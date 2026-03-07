Galatasaray’dan Beşiktaş’a olay gönderme! Derbi sonrası flaş paylaşım

Galatasaray, Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda kozlarını paylaştı. Sarı-kırmızılılar, 10 kişi kaldığı maçta 1-0'lık skorla kazandı. Galatasaray'da maç sonu üçlüsünü çektiren isim Victor Osimhen oldu. Oyuncuların soyunma odasına yönelmesi sonrası Uğurcan Çakır bu kez taraftara üçlü çektirdi. Galatasaray'da galibiyetin mimarlarından olan Uğurcan Çakır'ın da yer aldığı paylaşım ön plana çıktı. 'BOĞAZIN GERÇEK EFENDİSİ' Galatasaray'dan yapılan ilk paylaşımda 'Boğazın gerçek efendisi' sahibi kullanıldı. 🦁 BOĞAZIN GERÇEK EFENDİSİ! 💛🔥❤️#BJKvGS pic.twitter.com/GbfhaUEzch — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) March 7, 2026 Beşiktaş taraftarları daha önce Süper Kupa'da Galatasaray ile oynanan maçta 'Boğazın efendisi, İstanbul'un sahibi' pankartı açmıştı. 'BEŞİKTAŞ SUSTU' Galatasaray daha sonra Uğurcan Çakır'ın üçlü çektirdiği videoyu paylaştı. Sarı-kırmızılılardan yapılan paylaşımda, 'Beşiktaş sustu bizi dinliyor' ifadelerine yer verildi. Maç sonu galibiyet üçlüsü Uğurcan Çakır'dan! 🙌 OSIMHEN PAYLAŞIMI Galatasaray, Beşiktaş derbisinde gol atan Victor Osimhen'i paylaştı ve paylaşımında 'susturucu' ifadesini kullandı.