Trend Galeri Trend Spor Galatasaray’dan Beşiktaş’a olay gönderme! Derbi sonrası flaş paylaşım

Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, Beşiktaş deplasmanından 1-0 galip ayrıldı. Galatasaray maçın ardından dikkat çeken paylaşımlarda bulundu.

Giriş Tarihi: 07.03.2026 23:15 Güncelleme Tarihi: 07.03.2026 23:20
Galatasaray, Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda kozlarını paylaştı. Sarı-kırmızılılar, 10 kişi kaldığı maçta 1-0'lık skorla kazandı.

Galatasaray'da maç sonu üçlüsünü çektiren isim Victor Osimhen oldu. Oyuncuların soyunma odasına yönelmesi sonrası Uğurcan Çakır bu kez taraftara üçlü çektirdi.

Galatasaray'da galibiyetin mimarlarından olan Uğurcan Çakır'ın da yer aldığı paylaşım ön plana çıktı.

"BOĞAZIN GERÇEK EFENDİSİ"

Galatasaray'dan yapılan ilk paylaşımda "Boğazın gerçek efendisi" sahibi kullanıldı.

Beşiktaş taraftarları daha önce Süper Kupa'da Galatasaray ile oynanan maçta "Boğazın efendisi, İstanbul'un sahibi" pankartı açmıştı.

"BEŞİKTAŞ SUSTU"

Galatasaray daha sonra Uğurcan Çakır'ın üçlü çektirdiği videoyu paylaştı.

Sarı-kırmızılılardan yapılan paylaşımda, "Beşiktaş sustu bizi dinliyor" ifadelerine yer verildi.

OSIMHEN PAYLAŞIMI

Galatasaray, Beşiktaş derbisinde gol atan Victor Osimhen'i paylaştı ve paylaşımında "susturucu" ifadesini kullandı.