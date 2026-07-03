Galatasaray’dan Can Uzun formülü! Yeni teklif belli oldu

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da transferde Can Uzun ısrarı devam ediyor. Sarı-kırmızılıların, uzun süredir peşinde olduğu genç oyuncu için yeni bir girişimde bulunacağı iddia edildi. Galatasaray'ın Can Uzun transferinde hazırladığı yeni teklif belli oldu. YENİ TEKLİF YAPILDI Milliyet'in haberine göre; Galatasaray, Can Uzun için transfer teklifini 40 milyon euro olarak güncelledi. Eintracht Frankfurt'un Can Uzun için ilk etapta 60 milyon euro haricinde teklifleri kabul etmeme kararı aldığı ancak 50 milyon euroluk bir teklife onay verebileceği belirtildi. SONRAKİ SATIŞTAN PAY Galatasaray'ın teklifine ek olarak sonraki satıştan pay maddesi koyarak, Alman ekibini ikna etmeyi planladığı aktarıldı. Okan Buruk'un Can Uzun'u kadrosunda görmeyi çok istediği ifade edildi. 20 yaşındaki on numara, geride kalan sezonda Eintracht Frankfurt'ta 28 maça çıktı ve 10 gol ile 6 asist üretti. SÖZLEŞMESİ 2029'DA BİTECEK Can Uzun'un Eintracht Frankfurt ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2029'da sona erecek. Genç yıldızın güncel piyasa değeri 45 milyon euro olarak gösteriliyor.