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Galatasaray’dan Can Uzun formülü! Yeni teklif belli oldu

Galatasaray'ın uzun süredir peşinde olduğu Can Uzun transferinde yeni bir formül bulduğu öğrenildi. Sarı-kırmızılıların, genç on numara için hazırladığı yeni teklif ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 03.07.2026 18:08 Güncelleme Tarihi: 03.07.2026 18:09
Galatasaray’dan Can Uzun formülü! Yeni teklif belli oldu

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da transferde Can Uzun ısrarı devam ediyor.

Galatasaray’dan Can Uzun formülü! Yeni teklif belli oldu

Sarı-kırmızılıların, uzun süredir peşinde olduğu genç oyuncu için yeni bir girişimde bulunacağı iddia edildi.

Galatasaray’dan Can Uzun formülü! Yeni teklif belli oldu

Galatasaray'ın Can Uzun transferinde hazırladığı yeni teklif belli oldu.

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Galatasaray’dan Can Uzun formülü! Yeni teklif belli oldu

YENİ TEKLİF YAPILDI

Milliyet'in haberine göre; Galatasaray, Can Uzun için transfer teklifini 40 milyon euro olarak güncelledi.

Galatasaray’dan Can Uzun formülü! Yeni teklif belli oldu

Eintracht Frankfurt'un Can Uzun için ilk etapta 60 milyon euro haricinde teklifleri kabul etmeme kararı aldığı ancak 50 milyon euroluk bir teklife onay verebileceği belirtildi.

Galatasaray’dan Can Uzun formülü! Yeni teklif belli oldu

SONRAKİ SATIŞTAN PAY

Galatasaray'ın teklifine ek olarak sonraki satıştan pay maddesi koyarak, Alman ekibini ikna etmeyi planladığı aktarıldı.

Galatasaray’dan Can Uzun formülü! Yeni teklif belli oldu

Okan Buruk'un Can Uzun'u kadrosunda görmeyi çok istediği ifade edildi.

Galatasaray’dan Can Uzun formülü! Yeni teklif belli oldu

20 yaşındaki on numara, geride kalan sezonda Eintracht Frankfurt'ta 28 maça çıktı ve 10 gol ile 6 asist üretti.

Galatasaray’dan Can Uzun formülü! Yeni teklif belli oldu

SÖZLEŞMESİ 2029'DA BİTECEK

Can Uzun'un Eintracht Frankfurt ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2029'da sona erecek.

Galatasaray’dan Can Uzun formülü! Yeni teklif belli oldu

Genç yıldızın güncel piyasa değeri 45 milyon euro olarak gösteriliyor.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#CAN UZUN #GALATASARAY #EİNTRACHT FRANKFURT #OKAN BURUK