Galatasaray’dan Can Uzun ve Camavinga operasyonu! İşte istenen bonservis

Galatasaray'da art arda gelen dördüncü şampiyonluk sonrası transfer çalışmaları hız kazandı. Cimbom'un bu doğrultuda Can Uzun ve Eduardo Camavinga'yı renklerine bağlamayı hedeflediği aktarıldı.

Giriş Tarihi: 25.05.2026 17:02
Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da kurmaylar gelecek sezon için transfer çalışmalarına hız verdi.

Cimbom'un Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig yarışında iddialı bir kadro kurmak için rotasını yıldız isimlere çevirdiği öğrenildi.

Galatasaray'ın bu doğrultuda radarına Eduardo Camavinga ve Can Uzun'u aldığı belirtildi.

İBRE CAN UZUN'A DÖNDÜ

Takvim'in haberine göre; Bernardo Silva'nın yüksek maliyeti nedeniyle transferde frene basan Galatasaray'ın Can Uzun'a rotasını çevirdiği aktarıldı.

Okan Buruk'un Eintracht Frankfurt forması giyen Can Uzun'un transferine onay verdiği belirtildi.

Yeni yabancı kuralı nedeniyle Can Uzun'un kadro planlamasına önemli bir avantaj sağlayacağının düşünüldüğü ifade edildi.

TEMASLARIN HIZLANMASI BEKLENİYOR

Galatasaray'ın Can Uzun transferi için temaslarını hızlandırmasının beklendiği kaydedildi.

20 yaşındaki on numaranın güncel piyasa değeri 45 milyon euro olarak gösteriliyor.

Can Uzun, bu sezon Eintracht Frankfurt'ta 28 maça çıktı ve 10 gol ile 6 asist üretti.

CAMAVINGA GÜNDEMDE

Galatasaray'ın orta saha transferinde bir diğer hedefinin Real Madrid'den Eduardo Camavinga olduğu belirtildi.

23 yaşındaki oyuncunun, Okan Buruk'un istediği profile uyduğu belirtildi.

Real Madrid'in Eduardo Camavinga'nın ayrılığına sıcak baktığı aktarıldı.

50 MİLYON EURO TALEBİ

Real Madrid'in Fransız futbolcu için yaklaşık 50 milyon euroluk bonservis beklentisi olduğu kaydedildi.

Galatasaray'ın Eduardo Camavinga transferinde Bafetimbi Gomis'in de devreye gireceği vurgulandı.

Eduardo Camavinga, bu sezon Real Madrid'de 43 maça çıktı ve 2 gol ile 1 asistlik performans sergiledi.

Hakan Kurt - Editör
