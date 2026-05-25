Galatasaray’dan çılgın kanat transferi! Leroy Sane’nin eski takım arkadaşı

Galatasaray'da kurmayların gelecek sezon için transfer çalışmalarında çarpıcı bir ismi gündemine aldığı öğrenildi. Cimbom'un Leroy Sane'nin eski takım arkadaşı ile ilgilendiği öne sürüldü.

Giriş Tarihi: 25.05.2026 19:02
Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da gelecek sezon için transfer çalışmaları hızlandırıldı.

Sarı-kırmızılıların, orta sahanın yanı sıra kanat bölgesine de yıldız takviyesi yapmayı planladığı ortaya çıktı.

Galatasaray'ın Leroy Sane'nin Bayern Münih'ten eski takım arkadaşı ile ilgilendiği kaydedildi.

KINGSLEY COMAN TAKİPTE

Fotomaç'ın haberine göre; Galatasaray'ın Al Nassr forması giyen Kingsley Coman ile ilgilendiği belirtildi.

Kingsley Coman'ın yeniden Şampiyonlar Ligi'nde forma giymeyi çok istediği aktarıldı.

29 yaşındaki Fransız kanat oyuncusu için, Galatasaray'ın harekete geçmesinin beklendiği ifade edildi.

G.SARAY'A SICAK BAKIYOR

Leroy Sane ile Bayern Münih'te beraber oynayan Kingsley Coman'ın Galatasaray'da oynamaya sıcak baktığı belirtildi.

Kingsley Coman, bu sezon Al Nassr'da 41 maça çıktı ve 16 gol ile 12 asist üretti.

29 yaşındaki sol kanat oyuncusunun, Al Nassr ile olan sözleşmesi 2028'de bitecek.

DEĞERİ 22 MİLYON EURO

Kingsley Coman'ın güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösteriliyor.

Paris Saint Germain altyapısında yetişen Kingsley Coman daha sonra Juventus ve Bayern Münih'te oynadı.

Fransa Milli Takımı'nda 61 kez süre alan Kingsley Coman, rakip fileleri 8 kez havalandırdı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
