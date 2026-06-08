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Galatasaray’dan Eduardo Camavinga operasyonu! İşte istediği maaş

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da Eduardo Camavinga transferi için gaza basıldı. Fransız yıldızın, Galatasaray'dan istediği bonservis bedeli netlik kazandı.

MEHMET ÖZCAN
Giriş Tarihi: 07.06.2026 23:04 Güncelleme Tarihi: 08.06.2026 07:04
Galatasaray’dan Eduardo Camavinga operasyonu! İşte istediği maaş

Yabancı kuralı nedeniyle transferde acele etmeyen Galatasaray, yeni sezonda hedefini Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final olarak belirledi.

Galatasaray’dan Eduardo Camavinga operasyonu! İşte istediği maaş

Sarı-kırmızılılar, orta sahasına yapacağı takviyenin dünya çapında olmasını istiyor ve Real Madrid'den Eduardo Camavinga'nın hayalini kuruyor.

Galatasaray’dan Eduardo Camavinga operasyonu! İşte istediği maaş

Menajerler aracılığıyla hem Real Madrid hem de Camavinga ile temasa geçildi.

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Galatasaray’dan Eduardo Camavinga operasyonu! İşte istediği maaş

REAL MADRİD SATMAYA HAZIR

İspanyol devi, 23 yaşındaki Fransız dinamoyu satmaya hazır ve 50 milyon Euro üzerinde gelecek tekliflerde pazarlığa oturacak.

Galatasaray’dan Eduardo Camavinga operasyonu! İşte istediği maaş

Premier Lig'den talipleri olan Camavinga ise Galatasaray'ın ilgisine yıllık 15 milyon Euro üzerinde ücret beklentisiyle cevap verdi.

Galatasaray’dan Eduardo Camavinga operasyonu! İşte istediği maaş

Real Madrid'de kazandığı ücretin 2 katından fazlasını Aslan'dan talep eden 23 yaşındaki yıldız oyuncuyu Suudi Arabistan kulüpleri de takip ediyor.

Galatasaray’dan Eduardo Camavinga operasyonu! İşte istediği maaş

TAKIMDAN AYRILMAYI DÜŞÜNÜYOR

Camavinga, 6-8 numara pozisyonu dışında sol bekte de görev yapabiliyor.

Galatasaray’dan Eduardo Camavinga operasyonu! İşte istediği maaş

Yıldız futbolcu, daha fazla süre almak adına Real Madrid'den ayrılmayı düşünüyor.

Galatasaray’dan Eduardo Camavinga operasyonu! İşte istediği maaş

SÖZLEŞMESİ 2029'DA BİTECEK

Eduardo Camavinga'nın Real Madrid'le olan sözleşmesi 2029'da sona erecek.

Galatasaray’dan Eduardo Camavinga operasyonu! İşte istediği maaş

Fransız orta saha, geride kalan sezonda Real Madrid'de 43 maça çıktı ve 2 gol ile 1 asist üretti.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#OKAN BURUK #GALATASARAY #REAL MADRİD #TRANSFER