Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye transfer! Çağrı Hakan Balta idmana çıktı...

Fenerbahçe, Nottingham ile oynayacağı maçın hazırlarını sürdürürken, dikkat çeken bir transfer gelişmesi yaşandı. Sarı-lacivertliler, Galatasaray'dan Çağrı Hakan Balta'yı kadrosuna kattı. Çağrı Hakan Balta, Nottingham Forest maçı öncesi Fenerbahçe formasıyla ilk antrenmanına çıktı. NELER YAŞANDI? Eski Galatasaraylı ve Milli futbolcu Hakan Balta'nın oğlu Çağrı Balta, altyapısından yetiştiği Cimbom'a veda etti. A Takım'da süre bulamayacağını düşünen genç oyuncu, Galatasaray'dan ayrılma kararı aldı. 15 Mayıs'ta 18 yaşından gün alacak Çağrı, sarı-kırmızılı kulüple profesyonel sözleşme imzalamayı kabul etmedi. Genç oyuncunun ailesi Fenerbahçe seçeneğini değerlendirirken, sarı-kırmızılı takıma da şart sunmuştu. Hakan Balta'nın sarı-kırmızılı yetkililerle yaptığı görüşmede sözleşmeye '6 maçta 11'de oynar' maddesini koydurmak istediği ancak bunun Galatasaray tarafından kabul edilmediği belirtilmişti. Galatasaray'ın bu teklifi reddetmesinin ardından ipler tamamen koptu ve oyuncu idmana alınmadı. Mustafa Kapı, Bartuğ Elmaz, Hamza-Efe Akman kardeşlerin ardından Çağrı Hakan Balta da Florya'dan ayrıldı. AVUKATI AÇIKLAMA YAPMIŞTI Gelen tepkiler sonrasında Balta ailesinin avukatından açıklama geldi: 'Son günlerde müvekkillerim Sn. Derya Balta ve Sn. Hakan Balta'nın oğulları Çağrı Hakan Balta üzerinden yürütülen süreçle ilgili kamuoyunu doğru şekilde bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur. Galatasaray Kulübü son 5 ay içerisinde Çağrı Balta'nın sözleşmesiyle ilgili müvekkillerim ile 4 (dört) kez sözlü görüşme gerçekleştirmiştir. Ancak ilk ve tek yazılı sözleşme müvekkillerime 13/02/2026 tarihinde (üç gün önce) cuma günü saat 23.53'te e-posta vasıtasıyla iletilmiştir. Galatasaray, Çağrı'ya kendi yaş grubunda alt yapı oyuncuları arasında en yüksek maaşı teklif etmesine karşın, müvekkillerim hiçbir maddi beklentilerinin olmadığını, dakika fark etmeksizin Çağrı'nın sezon içerisinde kadro rotasyonu yapılan sadece 3 (üç) maçta süre almasını istediklerini beyan etmişlerdir. Sözleşme imzalamak için Galatasaray'dan tek talepleri de bu husus olmuştur. Burada özellikle hiçbir şekilde müvekkillerimin 'ilk 11 garantisi' talepleri olmadığını kamuoyu ile paylaşma zorunluluğumuz hasıl olmuştur. Gelinen noktada herhangi bir somut adım atılmaması nedeniyle Çağrı, hiç süre alamayacağını düşündüğü için sözleşme imzalama fikrine sıcak bakmamıştır. Bu süreçte sözleşme imzalamak istemediği için maalesef cezai bazı yaptırımlara da maruz kalmıştır. A takım antrenmanlarından kesilmiş, Fethiyespor maçının kadrosuna alınmamış ve devre arasından sonra U19 maçlarında da kadro dışı bırakılmıştır. Bu 2 (iki) aylık süreçte, kulüpten kimse müvekkillerim ile hiçbir şekilde temasa geçmedi. Çağrı Balta ise kadro dışı kalsa da antrenmanlarına hiç aksatmadan devam etmiştir. Hatta takımının maçlarında tribündeki yerini almış, arkadaşlarını desteklemiştir. Yaşanan bu gelişmelerin ardından müvekkillerim, sporcunun ailesi olarak sözleşme imzalamamayı kararlaştırmış, Galatasaray Kulübünü bununla ilgili bilgilendirmiş ve bu süreçte beklemeyi tercih etmiştir.' DURSUN ÖZBEK'İN CEVABI Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, durum karşısında açıklamalarda bulunmuştu. Özbek, 'Bu konuyla ilgili açıklamalarımızı yaptık. Dolayısıyla bu açıklamalar çerçevesinde sabit duruyoruz. Onun dışında söylemek istediğim başka bir şey yok. Hakan Balta bizim önemli oyuncumuzdu. Kaptanlığımızı yapmış birisi. Oğlu bizim oyuncumuz. Yapmış olduğumuz açıklama yeterlidir diye düşünüyorum.' ifadelerini kullanmıştı.