Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye transfer! Çağrı Hakan Balta idmana çıktı...

Gelinen noktada herhangi bir somut adım atılmaması nedeniyle Çağrı, hiç süre alamayacağını düşündüğü için sözleşme imzalama fikrine sıcak bakmamıştır. Bu süreçte sözleşme imzalamak istemediği için maalesef cezai bazı yaptırımlara da maruz kalmıştır. A takım antrenmanlarından kesilmiş, Fethiyespor maçının kadrosuna alınmamış ve devre arasından sonra U19 maçlarında da kadro dışı bırakılmıştır. Bu 2 (iki) aylık süreçte, kulüpten kimse müvekkillerim ile hiçbir şekilde temasa geçmedi. Çağrı Balta ise kadro dışı kalsa da antrenmanlarına hiç aksatmadan devam etmiştir. Hatta takımının maçlarında tribündeki yerini almış, arkadaşlarını desteklemiştir.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından müvekkillerim, sporcunun ailesi olarak sözleşme imzalamamayı kararlaştırmış, Galatasaray Kulübünü bununla ilgili bilgilendirmiş ve bu süreçte beklemeyi tercih etmiştir."