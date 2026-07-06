Galatasaray’dan genç yıldız için son teklif! İşte önerilen rakam

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da kurmaylar transfer çalışmalarında orta saha bölgesine yoğunlaştı. Sarı-kırmızılıların, genç futbolcunun transferi için son teklifini yaptığı öğrenildi. UGOCHUKWU GÜNDEMİ Galatasaray, Burnley forması giyen Lesley Ugochukwu için Burnley'in kararını bekliyor. Lesley Ugochukwu için Galatasaray son bir teklifte bulundu. 30 MİLYON EURO Galatasaray, Lesley Ugochukwu için Burnley'e 30 milyon euroyu bulan bir rakam sundu. Pazarlıklarda satın alma opsiyonlu kiralama maddesinin de yer aldığı öğrenildi. ŞAMPİYONLAR LİGİ FAKTÖRÜ Lesley Ugochukwu, kariyerine Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir takımda devam etmek istediğini Burnley'e iletti. Galatasaray, 30 milyon euroluk teklifinin daha üstüne çıkmayacağını İngiliz temsilcisine bildirdi. SÖZLEŞMESİ 2030'DA BİTECEK Lesley Ugochukwu'nun Burnley ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2030'da sona erecek. Fransız futbolcunun güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösteriliyor.