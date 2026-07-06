Trend Galeri Trend Spor Galatasaray’dan genç yıldız için son teklif! İşte önerilen rakam

Galatasaray’dan genç yıldız için son teklif! İşte önerilen rakam

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'ın genç futbolcuyu kadrosuna dahil etmek için son teklifini yaptığı öne sürüldü. Sarı-kırmızılıların transferde gözden çıkardığı rakam netlik kazandı.

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Giriş Tarihi: 05.07.2026 22:25 Güncelleme Tarihi: 06.07.2026 06:59
Galatasaray’dan genç yıldız için son teklif! İşte önerilen rakam

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da kurmaylar transfer çalışmalarında orta saha bölgesine yoğunlaştı.

Galatasaray’dan genç yıldız için son teklif! İşte önerilen rakam

Sarı-kırmızılıların, genç futbolcunun transferi için son teklifini yaptığı öğrenildi.

Galatasaray’dan genç yıldız için son teklif! İşte önerilen rakam

UGOCHUKWU GÜNDEMİ

Galatasaray, Burnley forması giyen Lesley Ugochukwu için Burnley'in kararını bekliyor.

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Galatasaray’dan genç yıldız için son teklif! İşte önerilen rakam

Lesley Ugochukwu için Galatasaray son bir teklifte bulundu.

Galatasaray’dan genç yıldız için son teklif! İşte önerilen rakam

30 MİLYON EURO

Galatasaray, Lesley Ugochukwu için Burnley'e 30 milyon euroyu bulan bir rakam sundu.

Galatasaray’dan genç yıldız için son teklif! İşte önerilen rakam

Pazarlıklarda satın alma opsiyonlu kiralama maddesinin de yer aldığı öğrenildi.

Galatasaray’dan genç yıldız için son teklif! İşte önerilen rakam

ŞAMPİYONLAR LİGİ FAKTÖRÜ

Lesley Ugochukwu, kariyerine Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir takımda devam etmek istediğini Burnley'e iletti.

Galatasaray’dan genç yıldız için son teklif! İşte önerilen rakam

Galatasaray, 30 milyon euroluk teklifinin daha üstüne çıkmayacağını İngiliz temsilcisine bildirdi.

Galatasaray’dan genç yıldız için son teklif! İşte önerilen rakam

SÖZLEŞMESİ 2030'DA BİTECEK

Lesley Ugochukwu'nun Burnley ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2030'da sona erecek.

Galatasaray’dan genç yıldız için son teklif! İşte önerilen rakam

Fransız futbolcunun güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösteriliyor.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#OKAN BURUK #GALATASARAY #TRANSFER