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Galatasaray’dan iki yıldıza yeni sözleşme! Maaşı iki katına çıkacak

Galatasaray'ın kadrosunda bulunan mevcut futbolcular ile ilgili harekete geçtiği öğrenildi. Cimbom'un tecrübeli futbolcunun maaşını iki katına çıkaracağı kaydedildi.

Giriş Tarihi: 08.06.2026 20:24 Güncelleme Tarihi: 08.06.2026 20:25
Galatasaray’dan iki yıldıza yeni sözleşme! Maaşı iki katına çıkacak

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da kurmaylar gelecek sezon için kadro planlama çalışmalarını hızlandırdı.

Galatasaray’dan iki yıldıza yeni sözleşme! Maaşı iki katına çıkacak

Süper Lig'de art arda beşinci kez şampiyon olmak isteyen ve Şampiyonlar Ligi'nde de iddialı bir sezon geçirmeyi hedefleyen Cimbom'un iç transfere rotasını çevirdiği belirtildi.

Galatasaray’dan iki yıldıza yeni sözleşme! Maaşı iki katına çıkacak

Galatasaray'ın şampiyonluğun mimarları arasında yer alan iki isimle ilgili önemli bir adım atacağı kaydedildi.

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Galatasaray’dan iki yıldıza yeni sözleşme! Maaşı iki katına çıkacak

ABDÜLKERİM'E ZAM KARARI

TRT Spor'un haberine göre; Galatasaray'ın Abdülkerim Bardakcı'nın maaşına yüzde 50 zam yapacağı belirtildi.

Galatasaray’dan iki yıldıza yeni sözleşme! Maaşı iki katına çıkacak

Tecrübeli futbolcunun 90 milyon liralık yıllık garanti ücretinin 135 milyon euroya yükseleceği vurgulandı.

Galatasaray’dan iki yıldıza yeni sözleşme! Maaşı iki katına çıkacak

Abdülkerim Bardakcı'nın 2027'de bitecek sözleşmesinin 2 yıl daha uzatılacağı aktarıldı.

Galatasaray’dan iki yıldıza yeni sözleşme! Maaşı iki katına çıkacak

31 yaşındaki stoper, bu sezon Galatasaray'da 45 maça çıktı ve 1 gol ile 1 asist üretti.

Galatasaray’dan iki yıldıza yeni sözleşme! Maaşı iki katına çıkacak

UĞURCAN'A İKİ KATI ÜCRET

Uğurcan Çakır'ın yıllık 100 milyon liralık garanti ücretinin 200 milyon euroya çıkarılmasının beklendiği ifade edildi.

Galatasaray’dan iki yıldıza yeni sözleşme! Maaşı iki katına çıkacak

Uğurcan Çakır'ın mevcut sözleşmesinin uzatılmasının beklenmediği vurgulandı.

Galatasaray’dan iki yıldıza yeni sözleşme! Maaşı iki katına çıkacak

Galatasaray'ın Abdülkerim Bardakcı ve Uğurcan Çakır ile Dünya Kupası sonrası sözleşme imzalamayı planladığı kaydedildi.

Galatasaray’dan iki yıldıza yeni sözleşme! Maaşı iki katına çıkacak

Uğurcan Çakır, bu sezon Galatasaray'da 38 müsabakada süre aldı ve 11'inde kalesini gole kapattı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
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