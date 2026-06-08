Galatasaray’dan iki yıldıza yeni sözleşme! Maaşı iki katına çıkacak

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da kurmaylar gelecek sezon için kadro planlama çalışmalarını hızlandırdı. Süper Lig'de art arda beşinci kez şampiyon olmak isteyen ve Şampiyonlar Ligi'nde de iddialı bir sezon geçirmeyi hedefleyen Cimbom'un iç transfere rotasını çevirdiği belirtildi. Galatasaray'ın şampiyonluğun mimarları arasında yer alan iki isimle ilgili önemli bir adım atacağı kaydedildi. ABDÜLKERİM'E ZAM KARARI TRT Spor'un haberine göre; Galatasaray'ın Abdülkerim Bardakcı'nın maaşına yüzde 50 zam yapacağı belirtildi. Tecrübeli futbolcunun 90 milyon liralık yıllık garanti ücretinin 135 milyon euroya yükseleceği vurgulandı. Abdülkerim Bardakcı'nın 2027'de bitecek sözleşmesinin 2 yıl daha uzatılacağı aktarıldı. 31 yaşındaki stoper, bu sezon Galatasaray'da 45 maça çıktı ve 1 gol ile 1 asist üretti. UĞURCAN'A İKİ KATI ÜCRET Uğurcan Çakır'ın yıllık 100 milyon liralık garanti ücretinin 200 milyon euroya çıkarılmasının beklendiği ifade edildi. Uğurcan Çakır'ın mevcut sözleşmesinin uzatılmasının beklenmediği vurgulandı. Galatasaray'ın Abdülkerim Bardakcı ve Uğurcan Çakır ile Dünya Kupası sonrası sözleşme imzalamayı planladığı kaydedildi. Uğurcan Çakır, bu sezon Galatasaray'da 38 müsabakada süre aldı ve 11'inde kalesini gole kapattı.