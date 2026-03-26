Galatasaray'dan inanılmaz gelir! Tam 347 milyon euro…

Galatasaray'da bu sezon gösterilen sportif başarı ekonomik anlamda da yüzleri güldürdü. Sarı-kırmızılıların bu sezon toplamda 347 milyon euroluk gelir elde ettiği belirtildi.

Giriş Tarihi: 26.03.2026 17:34 Güncelleme Tarihi: 26.03.2026 17:36
Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray bu sezon gösterdiği başarılı performansla dikkat çekti.

Sarı-kırmızılıların sportif başarısının gelirlere doğrudan etki ettiği kaydedildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne son 16 turunda veda eden Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 4'te 4 yaptı.

Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, sezon bitmeden farklı kalemlerden önemli gelirler elde etti.

DEVLER LİGİ'NDEN ÖNEMLİ PARA

TRT Spor'un haberine göre; Galatasaray, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nden 53 milyon 530 bin euro kazandı.

Önümüzdeki sezonun loca ve kombine satışlarını sürdüren Galatasaray'da tüm satışlar bitmemesine rağmen bu sezon dahil edildiğinde 100 milyon euroya yakın para kazanıldığı belirtildi.

Galatasaray'da yönetimin sezon içerisinde yaptığı ve yenilenen sponsorluk anlaşmalarından 100 milyon euro gelir elde ettiği belirtildi.

Galatasaray'ın mağazacılık tarihinin en önemli satış oranlarını yakaladığı ve 94 milyon euroyu kasasına koyduğu vurgulandı.

347 MİLYON EURO

Galatasaray'ın bu 4 gelir kaleminden toplam 347 milyon euroluk gelir elde ettiği vurgulandı.

Galatasaray'ın sezon sonu performansına göre bu gelirlerin daha da artması bekleniyor.