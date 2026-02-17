Galatasaray’dan Juventus maçında kırmızı kart itirazı!

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Play-Off Turu ilk maçında Galatasaray ile Juventus kozlarını paylaştı. İstanbul'da oynanan maçta Galatasaray'ın kırmızı kart beklediği pozisyon dikkat çekti. Juventus forması giyen, Andrea Cambiaso maçın 18'inci dakikasında sarı kartla cezalandırıldı. RÖVANŞTA YOK Juventus'ta sarı kart gören Andrea Cambiaso, gelecek hafta oynanacak rövanş maçında cezalı duruma düştü. Galatasaray, Juventus ile oynanan maçın 33'üncü dakikasında Andrea Cambiaso için kırmızı kart bekledi. Juventus forması giyen Andrea Cambiaso, Barış Alper Yılmaz'ı faulle durdurdu. KIRMIZI KART BEKLENTİSİ Galatasaray cephesi bu pozisyonda Andrea Cambiaso için ikinci sarı kartı bekledi ancak hakem o yönde karar almadı. Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk ve kurmayları, hakemin bu kararına itirazlarda bulundu. Pozisyonda itirazları sonrasında Galatasaray Yardımcı Antrenörü İrfan Saraloğlu sarı kart gördü. Juventus Teknik Direktöri Luciano Spalletti sarı kart gören bir başka isim oldu.