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Galatasaray’dan Kevin de Bruyne bombası! Napoli gözden çıkardı

Napoli forması giyen Kevin de Bruyne'nin Galatasaray'a önerildiği öne sürüldü. Serie A devi Napoli'nin Kevin de Bruyne'yi gözden çıkardığı iddia edildi.

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Giriş Tarihi: 27.06.2026 18:09 Güncelleme Tarihi: 27.06.2026 18:11
Galatasaray’dan Kevin de Bruyne bombası! Napoli gözden çıkardı

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'ın transfer gündemine Kevin de Bruyne'nin geldiği iddia edildi.

Galatasaray’dan Kevin de Bruyne bombası! Napoli gözden çıkardı

Kevin de Bruyne transferinde yaşanan sıcak gelişmenin ayrıntıları netlik kazandı.

Galatasaray’dan Kevin de Bruyne bombası! Napoli gözden çıkardı

G.SARAY'A ÖNERİLDİ

Blasting News'in haberine göre; Napoli forması giyen Kevin de Bruyne, Galatasaray'a önerildi.

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Galatasaray’dan Kevin de Bruyne bombası! Napoli gözden çıkardı

Sarı-kırmızılıların, bu transferi ciddi olarak değerlendirdiği kaydedildi.

Galatasaray’dan Kevin de Bruyne bombası! Napoli gözden çıkardı

Kevin de Bruyne ile ilgili Napoli'nin kararının belli olduğu vurgulandı.

Galatasaray’dan Kevin de Bruyne bombası! Napoli gözden çıkardı

ENGEL OLUNMAYACAK

Napoli'nin yüksek maliyeti ve beklentileri tam olarak karşılayamaması nedeniyle ayrılığa engel olmayacağı belirtildi.

Galatasaray’dan Kevin de Bruyne bombası! Napoli gözden çıkardı

34 yaşındaki orta saha, geride kalan sezonda Napoli'de 21 maça çıktı ve 5 gol ile 4 asistlik performans sergiledi.

Galatasaray’dan Kevin de Bruyne bombası! Napoli gözden çıkardı

Kevin de Bruyne'nin Napoli ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek.

Galatasaray’dan Kevin de Bruyne bombası! Napoli gözden çıkardı

DEĞERİ 8 MİLYON EURO

Kevin de Bruyne'nin güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösteriliyor.

Galatasaray’dan Kevin de Bruyne bombası! Napoli gözden çıkardı

34 yaşındaki yıldız, Belçika Milli Takımı'nda 122 karşılaşmada süre aldı ve 38 kez rakip fileleri havalandırdı.

Galatasaray’dan Kevin de Bruyne bombası! Napoli gözden çıkardı

Gent altyapısında yetişen Kevin de Bruyne daha sonra Genk, Chelsea, Werder Bremen, Wolfsburg ve Manchester City'de forma giydi.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
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