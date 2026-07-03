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Galatasaray’dan Khephren Thuram atağı! Juventus bonservisini belirledi

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'ın Khephren Thuram transferi için çalışmalar hızlandırıldı. Sarı-kırmızılıların, yıldız futbolcu için harekete geçtiği belirtildi.

Giriş Tarihi: 03.07.2026 17:30 Güncelleme Tarihi: 03.07.2026 17:31
Galatasaray’dan Khephren Thuram atağı! Juventus bonservisini belirledi

UEFA Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı.

Galatasaray’dan Khephren Thuram atağı! Juventus bonservisini belirledi

Sarı-kırmızılıların, transferde rotasını orta saha transferine çevirdiği öğrenildi.

Galatasaray’dan Khephren Thuram atağı! Juventus bonservisini belirledi

Galatasaray'ın Juventus forması giyen Khephren Thuram transferinde gaza bastığı aktarıldı.

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Galatasaray’dan Khephren Thuram atağı! Juventus bonservisini belirledi

TEMASLAR BAŞLADI

Tuttomercato'nun haberine göre; Galatasaray'ın Khephren Thuram transferinde temaslara başladığı belirtildi.

Galatasaray’dan Khephren Thuram atağı! Juventus bonservisini belirledi

Sarı-kırmızılıların, Khephren Thuram transferi için Juventus'a ilgi yazısı gönderdiği ifade edildi.

Galatasaray’dan Khephren Thuram atağı! Juventus bonservisini belirledi

Galatasaray'ın Khephren Thuram transferi için önemli bir bütçe ayırdığı vurgulandı.

Galatasaray’dan Khephren Thuram atağı! Juventus bonservisini belirledi

JUVENTUS'TAN DEV TALEP

Juventus'un Khephren Thuram transferi için 40 milyon euroluk bonservis talep ettiği belirtildi.

Galatasaray’dan Khephren Thuram atağı! Juventus bonservisini belirledi

Khephren Thuram transferi için Avrupa'dan başka kulüplerinin ilgisinin bulunduğu kaydedildi.

Galatasaray’dan Khephren Thuram atağı! Juventus bonservisini belirledi

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kozunun transferde elini güçlendirdiği ifade edildi.

Galatasaray’dan Khephren Thuram atağı! Juventus bonservisini belirledi

SÖZLEŞMESİ 2029'DA BİTECEK

25 yaşındaki Fransız yıldızın sözleşmesi 30 Haziran 2029'da sona erecek.

Galatasaray’dan Khephren Thuram atağı! Juventus bonservisini belirledi

Khephren Thuram'ın güncel piyasa değeri 38 milyon euro olarak gösteriliyor.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#GALATASARAY #OKAN BURUK #JUVENTUS #TRANSFER