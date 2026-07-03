Galatasaray’dan Khephren Thuram atağı! Juventus bonservisini belirledi

UEFA Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı-kırmızılıların, transferde rotasını orta saha transferine çevirdiği öğrenildi. Galatasaray'ın Juventus forması giyen Khephren Thuram transferinde gaza bastığı aktarıldı. TEMASLAR BAŞLADI Tuttomercato'nun haberine göre; Galatasaray'ın Khephren Thuram transferinde temaslara başladığı belirtildi. Sarı-kırmızılıların, Khephren Thuram transferi için Juventus'a ilgi yazısı gönderdiği ifade edildi. Galatasaray'ın Khephren Thuram transferi için önemli bir bütçe ayırdığı vurgulandı. JUVENTUS'TAN DEV TALEP Juventus'un Khephren Thuram transferi için 40 milyon euroluk bonservis talep ettiği belirtildi. Khephren Thuram transferi için Avrupa'dan başka kulüplerinin ilgisinin bulunduğu kaydedildi. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kozunun transferde elini güçlendirdiği ifade edildi. SÖZLEŞMESİ 2029'DA BİTECEK 25 yaşındaki Fransız yıldızın sözleşmesi 30 Haziran 2029'da sona erecek. Khephren Thuram'ın güncel piyasa değeri 38 milyon euro olarak gösteriliyor.