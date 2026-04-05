Galatasaray’dan kiralık gitmişti! Wilfried Zaha’nın geleceği için olay açıklama

Bonservisi Galatasaray'da bulunan Wilfried Zaha, MLS ekiplerinden Charlotte'da kariyerini sürdürüyor. Yıldız futbolcunun geleceği ile ilgili Charlotte Teknik Direktörü Dean Smith konuştu.

Giriş Tarihi: 05.04.2026 17:00
Galatasaray’dan kiralık gitmişti! Wilfried Zaha’nın geleceği için olay açıklama

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da takımda düşünülmeyen ve MLS ekibi Charlotte'a kiralanan Wilfried Zaha için dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray’dan kiralık gitmişti! Wilfried Zaha’nın geleceği için olay açıklama

Tecrübeli kanat oyuncusunun geleceği merak edilirken peş peşe açıklamalar geldi.

Galatasaray’dan kiralık gitmişti! Wilfried Zaha’nın geleceği için olay açıklama

TAKIMINI GALİBİYETE TAŞIDI

Charlotte'un Philadelphia ile oynadığı maçta takımına galibiyeti getiren isim Wilfried Zaha oldu.

Galatasaray’dan kiralık gitmişti! Wilfried Zaha’nın geleceği için olay açıklama

Charlotte'da gördüğü sarı kart sonrası Wilfried Zaha cezalı duruma düştü.

Galatasaray’dan kiralık gitmişti! Wilfried Zaha’nın geleceği için olay açıklama

Charlotte Teknik Direktörü Dean Smith, Wilfried Zaha ile ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Galatasaray’dan kiralık gitmişti! Wilfried Zaha’nın geleceği için olay açıklama

Wilfried Zaha'ya gösterilen kartların basit olduğunu belirten Dean Smith, "Eğer bu sezon olduğu gibi aleyhine kararlar verilmeye devam ederse, bu ligde oynamaya devam etmek isteyip istemeyeceği bir soru işareti olacak. Bu kesin" şeklinde konuştu.

Galatasaray’dan kiralık gitmişti! Wilfried Zaha’nın geleceği için olay açıklama

"GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR"

Charlotte'da kiralık olarak forma giyen Wilfried Zaha ise, "Yeni sözleşme görüşmeleri devam ediyor. Şu anda söyleyebileceği daha fazla bir şey yok" açıklamasını yaptı.

Galatasaray’dan kiralık gitmişti! Wilfried Zaha’nın geleceği için olay açıklama

Wilfried Zaha, bu sezon Charlotte'da 6 maça çıktı ve 2 gol ile 2 asist üretti.

Galatasaray’dan kiralık gitmişti! Wilfried Zaha’nın geleceği için olay açıklama

Wilfried Zaha'nın hem Cherlotte hem de Galatasaray ile olan sözleşmeleri sezon sonunda bitecek.

Galatasaray’dan kiralık gitmişti! Wilfried Zaha’nın geleceği için olay açıklama

33 yaşındaki kanat oyuncusunun güncel piyasa değeri 4 milyon euro.