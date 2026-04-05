Galatasaray’dan kiralık gitmişti! Wilfried Zaha’nın geleceği için olay açıklama

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da takımda düşünülmeyen ve MLS ekibi Charlotte'a kiralanan Wilfried Zaha için dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Tecrübeli kanat oyuncusunun geleceği merak edilirken peş peşe açıklamalar geldi. TAKIMINI GALİBİYETE TAŞIDI Charlotte'un Philadelphia ile oynadığı maçta takımına galibiyeti getiren isim Wilfried Zaha oldu. Charlotte'da gördüğü sarı kart sonrası Wilfried Zaha cezalı duruma düştü. Charlotte Teknik Direktörü Dean Smith, Wilfried Zaha ile ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. Wilfried Zaha'ya gösterilen kartların basit olduğunu belirten Dean Smith, 'Eğer bu sezon olduğu gibi aleyhine kararlar verilmeye devam ederse, bu ligde oynamaya devam etmek isteyip istemeyeceği bir soru işareti olacak. Bu kesin' şeklinde konuştu. 'GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR' Charlotte'da kiralık olarak forma giyen Wilfried Zaha ise, 'Yeni sözleşme görüşmeleri devam ediyor. Şu anda söyleyebileceği daha fazla bir şey yok' açıklamasını yaptı. Wilfried Zaha, bu sezon Charlotte'da 6 maça çıktı ve 2 gol ile 2 asist üretti. Wilfried Zaha'nın hem Cherlotte hem de Galatasaray ile olan sözleşmeleri sezon sonunda bitecek. 33 yaşındaki kanat oyuncusunun güncel piyasa değeri 4 milyon euro.