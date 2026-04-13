Galatasaray’dan Kocaelispor maçı açıklaması! Büfe iddialarına cevap

Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray ile Kocaelispor karşı karşıya geldi. Müsabaka 1-1'lik beraberlikle sona erdi. Galatasaray ile Kocaelispor arasındaki maçtan çok saha dışında yaşanan gerilim dikkat çekmişti. Kocaelispor ve Galatasaray cephesinden art arda ses getirecek açıklamalar yapılmıştı. Kocaelispor cephesi, Galatasaray maçında deplasman tribünündeki büfelerin çalışmadığını iddia etmişti. AÇIKLAMA GELDİ Galatasaray, Kocaelispor maçında büfelerin kapatıldığına yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: 'Galatasaray – Kocaelispor maçında deplasman tribünündeki büfelerin kapatıldığı ve hizmet vermediğine dair ortaya atılan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Saat 17.00 itibariyle 2 büfe açılmış olup, sonrasında daha maç başlamadan Kocaeli taraftarının fiziksel saldırısı gerçekleşmiş ve büfelerde ciddi anlamda maddi hasar meydana gelmiştir. Kepenkler kırılmış, ızgara ve tost makineleri kullanılamaz hale gelmiştir. Bunun üzerine polis olaya müdahale etmiş, büfeler geçici olarak kapatılmıştır. Gerekli güvenlik önlemleri alındıktan sonra, bir büfe hizmet vermeye devam etmiş, diğer büfe kullanılamayacak hale geldiği için maalesef kapalı kalmıştır. Ayrıca, tribündeki koltuklar, tuvaletlerdeki lavabo ve kabin kapılarına da ciddi şekilde hasar verilmiştir.'