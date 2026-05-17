Galatasaray’dan kutlamada dev gelir! Şampiyonluk gecesinde çılgın para

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Süper Lig'de art arda dördüncü kez şampiyonluğunu elde etti. Sarı-kırmızılılar, 26. şampiyonluğu sonrası Rams Park'ta bir tören düzenledi. Taksim'den üstü açık otobüsle Rams Park'a giden futbolcuların coşkusu gece geç saatlere kadar devam etti. KUTLAMALARDAN DEV GELİR Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında kasasından herhangi bir para çıkarmadığı öğrenildi. Takvim'in haberine göre; Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasında saha içi biletleri 19 bin TL'den satışa sunuldu. Tribünlerdeki en ucuz biletin ise 190 TL'den alıcı bulduğu kaydedildi. 160 MİLYON TL'LİK BİLET GELİRİ Sarı-kırmızılıların, şampiyonluk kutlamasında bilet geliri olarak 160 milyon TL elde ettiği vurgulandı. Galatasaray'ın resmi mağazasının ürün satışlarından gün boyunca 40 milyon TL kasasına koyduğu belirtildi. Galatasaray'ın şampiyonluk gecesinde toplam 200 milyon TL'lik bir parayı kasasına dahil ettiği kaydedildi. Galatasaray yönetiminin, şampiyonluk kutlamalarında elde edilen gelirden çok memnun olduğu vurgulandı.