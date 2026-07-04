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Galatasaray’dan Martin Odegaard hamlesi! Anlaşma sağlandı

Galatasaray'ın Arsenal'ın kaptanı Martin Odegaard'ın menajeri ile İstanbul'da bir araya geldiği iddia edildi. Sarı-kırmızılıların, transfer için anlaşma sağladığı kaydedildi.

ÇAĞDAŞ HALICI
Giriş Tarihi: 03.07.2026 22:26 Güncelleme Tarihi: 04.07.2026 06:57
Galatasaray’dan Martin Odegaard hamlesi! Anlaşma sağlandı

Transferde dikkatli adımlar atan Galatasaray için gündemi sarsan flaş bir iddia ortaya atıldı.

Galatasaray’dan Martin Odegaard hamlesi! Anlaşma sağlandı

ODEGAARD İLE ANLAŞMA İDDİASI

Yeni sezona çok kaliteli bir 10 numara takviyesi ile girmeyi hedefleyen sarı-kırmızılıların, Arsenal'da forma giyen Martin Odegaard ile anlaşma sağladığı öne sürüldü.

Galatasaray’dan Martin Odegaard hamlesi! Anlaşma sağlandı

Norveçli oyuncunun menajeri Bjorn Kvarme ile geçen hafta İstanbul'da bir araya gelen yönetimin, prensipte el sıkıştığı belirtildi.

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Galatasaray’dan Martin Odegaard hamlesi! Anlaşma sağlandı

Galatasaray'ın İngiliz kulübüyle masaya oturmak için hazırlık yaptığı kaydedildi.

Galatasaray’dan Martin Odegaard hamlesi! Anlaşma sağlandı

40 MİLYON EURO ÖNERİSİ

Aslan'ın taksitler halinde ödenmek üzere 40 milyon Euro bonservis önerisinde bulunacağı belirtildi.

Galatasaray’dan Martin Odegaard hamlesi! Anlaşma sağlandı

Şu anda Dünya Kupası'nda Norveç ile mücadele eden 27 yaşındaki futbolcu, 2021'de transfer olduğu Arsenal'da kaptanlık yapıyor.

Galatasaray’dan Martin Odegaard hamlesi! Anlaşma sağlandı

İngiliz ekibinde 234 maça çıkan oyuncu, 42 gol, 46 asist kaydetti.

Galatasaray’dan Martin Odegaard hamlesi! Anlaşma sağlandı

Değeri 65 milyon Euro olarak gösterilen Odegaard, milli takımının da önemli bir parçası.

Galatasaray’dan Martin Odegaard hamlesi! Anlaşma sağlandı

OKAN BURUK ÇOK İSTİYOR

Özellikle teknik direktör Okan Buruk'un bu transferi çok istediği konuşuluyor.

Galatasaray’dan Martin Odegaard hamlesi! Anlaşma sağlandı

DÜNYA KUPASI'NDA 3 ASİST

Norveç Milli Takımı'yla Dünya Kupası'nda son 16'ya adını yazdıran Odegaard, takımı adına 3 asist yaptı.

Galatasaray’dan Martin Odegaard hamlesi! Anlaşma sağlandı

27 yaşındaki orta saha, Arsenal formasıyla geçen sezon ise 36 maçta, 1 gol 8 asist kaydetti.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#ARSENAL #GALATASARAY #TRANSFER