Galatasaray’dan Martin Odegaard hamlesi! Anlaşma sağlandı

Transferde dikkatli adımlar atan Galatasaray için gündemi sarsan flaş bir iddia ortaya atıldı. ODEGAARD İLE ANLAŞMA İDDİASI Yeni sezona çok kaliteli bir 10 numara takviyesi ile girmeyi hedefleyen sarı-kırmızılıların, Arsenal'da forma giyen Martin Odegaard ile anlaşma sağladığı öne sürüldü. Norveçli oyuncunun menajeri Bjorn Kvarme ile geçen hafta İstanbul'da bir araya gelen yönetimin, prensipte el sıkıştığı belirtildi. Galatasaray'ın İngiliz kulübüyle masaya oturmak için hazırlık yaptığı kaydedildi. 40 MİLYON EURO ÖNERİSİ Aslan'ın taksitler halinde ödenmek üzere 40 milyon Euro bonservis önerisinde bulunacağı belirtildi. Şu anda Dünya Kupası'nda Norveç ile mücadele eden 27 yaşındaki futbolcu, 2021'de transfer olduğu Arsenal'da kaptanlık yapıyor. İngiliz ekibinde 234 maça çıkan oyuncu, 42 gol, 46 asist kaydetti. Değeri 65 milyon Euro olarak gösterilen Odegaard, milli takımının da önemli bir parçası. OKAN BURUK ÇOK İSTİYOR Özellikle teknik direktör Okan Buruk'un bu transferi çok istediği konuşuluyor. DÜNYA KUPASI'NDA 3 ASİST Norveç Milli Takımı'yla Dünya Kupası'nda son 16'ya adını yazdıran Odegaard, takımı adına 3 asist yaptı. 27 yaşındaki orta saha, Arsenal formasıyla geçen sezon ise 36 maçta, 1 gol 8 asist kaydetti.