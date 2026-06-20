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Galatasaray’dan Mauro Icardi’ye mesaj! Transfer için haber bekleniyor...

Mauro Icardi, Galatasaray'dan gelen 5 milyon Euro'luk teklife henüz yanıt vermedi. Sarı-kırmızılı yönetim Arjantinli yıldıza dikkat çeken bir mesaj yolladı. İşte detaylar...

SPOR SERVİSİ
Giriş Tarihi: 19.06.2026 23:27 Güncelleme Tarihi: 20.06.2026 07:03
Galatasaray’dan Mauro Icardi’ye mesaj! Transfer için haber bekleniyor...

Kontratı sona eren Mauro İcardi için G.Saray 5 milyon Euro'luk teklifini masaya koyarken bonus maddeleri de yer alıyordu.

Galatasaray’dan Mauro Icardi’ye mesaj! Transfer için haber bekleniyor...

Arjantinli futbolcu ise G.Saray tarafından sözleşmede olması istenen tedavilerini İstanbul'da geçirmesi ve antrenman dönemlerine yönelik detayları ise olumsuz karşıladı.

Galatasaray’dan Mauro Icardi’ye mesaj! Transfer için haber bekleniyor...

33 yaşındaki forvet ayrıca oynama garantisi isterken bu konu süreci yürüten başkan Özbek'in de dikkatini çekmişti.

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Galatasaray’dan Mauro Icardi’ye mesaj! Transfer için haber bekleniyor...

Başkan Özbek, Icardi'den yanıt beklediklerini vurgularken yıldız golcü ise önce Japonya'ya giderek tatil yaptı, sonrasında ülkesine gitti.

Galatasaray’dan Mauro Icardi’ye mesaj! Transfer için haber bekleniyor...

Mahkeme kararıyla kızları ile görüşme hakkı alan ve bir süre çocuklarıyla kalacak olan Icardi, sarı-kırmızılılara henüz yanıt vermedi.

Galatasaray’dan Mauro Icardi’ye mesaj! Transfer için haber bekleniyor...

G.Saray yönetimi, gelecek sezon planlaması için tecrübeli santrforun kararını bekliyor ancak sürecin kısalması için de temsilcisine haber gönderildi.

Galatasaray’dan Mauro Icardi’ye mesaj! Transfer için haber bekleniyor...

TORREIRA'NIN MESAJI KENDİNE!

Tatil için Arjantin ve Uruguay'ı kendine adres seçen Torreira, babası ile birlikte Türkiye'den ayrılmıştı.

Galatasaray’dan Mauro Icardi’ye mesaj! Transfer için haber bekleniyor...

Eski kız arkadaşı ile ilgili haberlerin magazin basınında yer almasının ardından bir hayli üzüldüğü iddia edilen deneyimli orta saha tatilde ise Icardi ile buluştu.

Galatasaray’dan Mauro Icardi’ye mesaj! Transfer için haber bekleniyor...

Yaptığı paylaşımda "Kalıyor" diyerek Icardi'ye yönelik mesaj verdiği iddia edilen Torreira'nın düşüncesinin bambaşka olduğu ortaya çıktı.

Galatasaray’dan Mauro Icardi’ye mesaj! Transfer için haber bekleniyor...

Uruguaylı oyuncu, bu paylaşımı kendisi için yaptığı ve G.Saraylı taraftarların ısrarlı sorularına yanıt verdiği ortaya çıktı.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
#MAURO ICARDİ #G SARAY #GALATASARAY