Galatasaray’dan Mauro Icardi’ye sözleşme şartı! Yönetim görüştü

Galatasaray'da sözleşmesi sezon sonunda bitecek Mauro Icardi'nin geleceği henüz netlik kazanmadı. Yönetim, Arjantinli santrforla bir görüşme yaptı ve sözleşme için şartını sundu.

YUSUF TURHAN
Giriş Tarihi: 26.03.2026 06:52
Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de milli ara sonrası zorlu bir fikstüre girerken şampiyonluk yolunda en keskin virajda Victor Osimhen'den yoksun kalacak.

Liverpool maçında kolu kırılan ve ameliyat edilen Nijeryalı yıldız, 1.5 ay takımını yalnız bırakacak.

Hücumdaki en büyük silahı Osimhen'in yokluğunda teknik direktör Okan Buruk'un, elinde forvette iki alternatifi kaldı: Mauro Icardi ve Barış Alper Yılmaz...

ICARDI 11'E DOĞRU

Milli futbolcunun kanatlardaki müthiş performansını bozmak istemeyen teknik heyet, Arjantinli'yi ilk 11'e monte etmeyi planlarken yönetim de önemli bir hamlede bulundu.

Sezon sonu bitecek sözleşmesi için henüz masaya çağrılmayan Icardi ile sarı-kırmızılı yetkililer, bir görüşme yaptı.

"ŞAMPİYON YAP, MASAYA OTURALIM"

Yönetimin kaptana, "Ligde kalan son 8 haftada sahaya odaklan. Şampiyonluk için sana ihtiyacımız var. Zorlu bir maç trafiğine giriyoruz. Atacağın gollerle takımı şampiyon yap, biz de yeni sözleşme için seninle masaya oturalım" dediği öğrenildi.

Çocuklarını görmek için teknik ekipten ekstra izin alan ve Arjantin'e giden Icardi'nin yarın İstanbul'a gelip takımla birlikte çalışmalara katılması bekleniyor.

Galatasaray'da Victor Osimhen'in yokluğunda Mauro Icardi'ye çevrilmiş tüm gözler durumda.

17 GOL KATKISI

Taraftarların eski günlerine dönmesini istediği Arjantinli yıldız, bu sezon 39 maçta 15 gol atıp 2 asist yaptı.

ERKEN DÖNÜŞ FORMÜLÜ

Galatasaray'da pazartesi günü ameliyat masasına yatarak kolundaki kırık bölgesine cerrahi plak yerleştirilen ve atele alınan Osimhen'in rehabilitasyon süreci başladı.

Tedavisinin 4-6 haftayı bulması beklenen oyuncunun, 24-26 Nisan tarihleri arasında oynanacak Fenerbahçe derbisine yetişeceği düşünülüyor.

Ancak durumu sağlık heyeti tarafından yakından takip edilen Nijeryalı golcünün, kolu için yaptırılacak özel bir koruyucu ile daha erken sahaya çıkma ihtimali de değerlendiriliyor.