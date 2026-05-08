Galatasaray’dan milli futbolcuya kanca! Barış Alper Yılmaz’ın alternatifi

Galatasaray'da kurmaylar gelecek sezon için transfer çalışmalarına başladı. Cimbom'da Barış Alper Yılmaz'ın alternatifi için milli futbolcuya kanca atıldığı ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 08.05.2026 20:47
Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da gelecek sezon için transfer çalışmaları hız kazandı.

Cimbom'da milli futbolcu Barış Alper Yılmaz'ın alternatifin belirlendiği öğrenildi.

Sarı-kırmızılıların, Barış Alper Yılmaz'ın bölgesi için genç oyuncuya yöneleceği vurgulandı.

ARAL ŞİMŞİR GÜNDEMDE

Takvim'in haberine göre; Galatasaray'ın Midtjylland forması giyen Aral Şimşir ile ilgilendiği belirtildi.

Sarı-kırmızılıların, 23 yaşındaki kanat oyuncusu için girişimlere başlamaya hazırlandığı aktarıldı.

Galatasaray'ın Barış Alper Yılmaz'ın bulunduğu bölgede alternatifleri artırmak istediği vurgulandı.

PROJE OLARAK DÜŞÜNÜLÜYOR

Aral Şimşir'in Galatasaray tarafından uzun vadeli bir proje kapsamında düşünüldüğü ifade edildi.

Galatasaray'ın Aral Şimşir transferi için ciddi bir bütçe ayırdığı aktarıldı.

32 GOLE KATKI SAĞLADI

Aral Şimşir, bu sezon Midtjylland'da 51 maçta forma şansı buldu. Aral Şimşir bu süreçte 12 gol ile 20 asist üretti.

23 yaşındaki kanat oyuncusunun, Danimarka temsilcisi ile olan sözleşmesi 31 Aralık 2029'da sona erecek.

Aral Şimşir'in güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösteriliyor.

