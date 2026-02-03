Galatasaray’dan orta sahaya geçici çözüm! Transfer için hazır

Orta saha transferini 5 Şubat'a kadar bitirmek zorunda olan Galatasaray, son kozlarını oynamaya başladı. VERMEEREN'E YOĞUNLAŞTI Pape Gueye'yi yüksek maliyetinden dolayı listeden çıkaran sarı-kırmızılılar, kiralama formülüyle Arthur Vermeeren'e yoğunlaştı. Bonservisi Leipzig'de bulunan ve Marsilya'da kiralık forma giyen Belçikalı 6 numara için bir kez daha hamle yapıldı. Vermeeren, kulüplerin anlaşması halinde Galatasaray'a gelmeye hazır durumda. GEÇİCİ ÇÖZÜM HAMLESİ Hem Leipzig hem de Marsilya'yı ikna etmeye çalışan sarı-kırmızılılar, 20 yaşındaki oyuncuyu orta sahadaki geçici çözüm olarak görüyor. Arthur Vermeeren'in kiralık sözleşmesine Noa Lang ve Asprilla'ya koyulan zorunlu olmayan satın alma opsiyonu düşünülüyor. Belçika A Milli Takımı'na kadar yükselen 2005 doğumlu Vermeeren, bu sezon 17 maçta 2 asistlik performans sergiledi. DEV BONSERVİSLER ÖDENDİ Genç oyuncu Antwerp'ten Atletico Madrid'e 2024 Ocak ayında 20 milyon Euro'ya transfer olmuştu. Leipzig ise oyuncuyu önce 3 milyon Euro'ya kiraladı, ardından 20 milyon Euro'ya kadrosuna kattı. Piyasa değeri 28 milyon Euro olan oyuncu için Aslan kiralama artı opsiyon teklifini sundu.