Trend Galeri Trend Spor Galatasaray’dan orta sahaya geçici çözüm! Transfer için hazır

Galatasaray’dan orta sahaya geçici çözüm! Transfer için hazır

Galatasaray'da kurmaylar, orta saha transferinde 20 yaşındaki oyuncu için gaza bastı. Genç yıldızın, Cimbom'a gelmeye hazır olduğu öğrenildi.

MEHMET ÖZCAN
Giriş Tarihi: 03.02.2026 07:17 Güncelleme Tarihi: 03.02.2026 07:18
Galatasaray’dan orta sahaya geçici çözüm! Transfer için hazır

Orta saha transferini 5 Şubat'a kadar bitirmek zorunda olan Galatasaray, son kozlarını oynamaya başladı.

Galatasaray’dan orta sahaya geçici çözüm! Transfer için hazır

VERMEEREN'E YOĞUNLAŞTI

Pape Gueye'yi yüksek maliyetinden dolayı listeden çıkaran sarı-kırmızılılar, kiralama formülüyle Arthur Vermeeren'e yoğunlaştı.

Galatasaray’dan orta sahaya geçici çözüm! Transfer için hazır

Bonservisi Leipzig'de bulunan ve Marsilya'da kiralık forma giyen Belçikalı 6 numara için bir kez daha hamle yapıldı.

Galatasaray’dan orta sahaya geçici çözüm! Transfer için hazır

Vermeeren, kulüplerin anlaşması halinde Galatasaray'a gelmeye hazır durumda.

Galatasaray’dan orta sahaya geçici çözüm! Transfer için hazır

GEÇİCİ ÇÖZÜM HAMLESİ

Hem Leipzig hem de Marsilya'yı ikna etmeye çalışan sarı-kırmızılılar, 20 yaşındaki oyuncuyu orta sahadaki geçici çözüm olarak görüyor.

Galatasaray’dan orta sahaya geçici çözüm! Transfer için hazır

Arthur Vermeeren'in kiralık sözleşmesine Noa Lang ve Asprilla'ya koyulan zorunlu olmayan satın alma opsiyonu düşünülüyor.

Galatasaray’dan orta sahaya geçici çözüm! Transfer için hazır

Belçika A Milli Takımı'na kadar yükselen 2005 doğumlu Vermeeren, bu sezon 17 maçta 2 asistlik performans sergiledi.

Galatasaray’dan orta sahaya geçici çözüm! Transfer için hazır

DEV BONSERVİSLER ÖDENDİ

Genç oyuncu Antwerp'ten Atletico Madrid'e 2024 Ocak ayında 20 milyon Euro'ya transfer olmuştu.

Galatasaray’dan orta sahaya geçici çözüm! Transfer için hazır

Leipzig ise oyuncuyu önce 3 milyon Euro'ya kiraladı, ardından 20 milyon Euro'ya kadrosuna kattı.

Galatasaray’dan orta sahaya geçici çözüm! Transfer için hazır

Piyasa değeri 28 milyon Euro olan oyuncu için Aslan kiralama artı opsiyon teklifini sundu.