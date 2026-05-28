Trend Galeri Trend Spor Galatasaray’dan PSG’nin yıldızına kanca! İşte istenen bonservis

Galatasaray’dan PSG’nin yıldızına kanca! İşte istenen bonservis

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'ın PSG forması giyen yıldızla ilgilendiği iddia edildi. Fransız devinin, tecrübeli futbolcu için istediği bonservis belli oldu.

Giriş Tarihi: 28.05.2026 17:04
Galatasaray’dan PSG’nin yıldızına kanca! İşte istenen bonservis

Süper Lig şampiyonu Galatasaray'da kurmaylar gelecek sezon için transfer çalışmalarını hızlandırdı.

Galatasaray’dan PSG’nin yıldızına kanca! İşte istenen bonservis

Cimbom'un Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadro oluşturmak için yıldız isimlere yöneleceği öğrenildi.

Galatasaray’dan PSG’nin yıldızına kanca! İşte istenen bonservis

Galatasaray'ın PSG forması giyen yıldız futbolcuyu radarına aldığı vurgulandı.

Galatasaray’dan PSG’nin yıldızına kanca! İşte istenen bonservis

BERALDO LİSTEDE

Takvim'in haberine göre; Galatasaray'ın PSG'den Beraldo ile ilgilendiği aktarıldı.

Galatasaray’dan PSG’nin yıldızına kanca! İşte istenen bonservis

Okan Buruk'un daha önce de gündemine gelen Beraldo için transfer talebini yinelediği ifade edildi.

Galatasaray’dan PSG’nin yıldızına kanca! İşte istenen bonservis

PSG'de istediği süreyi bulamayan Beraldo'nun daha fazla forma giyebileceği bir takıma gitmek istediği belirtildi.

Galatasaray’dan PSG’nin yıldızına kanca! İşte istenen bonservis

GÖRÜŞMELER BAŞLAYACAK

Galatasaray'ın hem Beraldo hem de PSG cephesiyle kısa sürede görüşmelere başlayacağı vurgulandı.

Galatasaray’dan PSG’nin yıldızına kanca! İşte istenen bonservis

Beraldo transferi için PSG'nin 25 milyon euroluk talebi olduğu belirtildi.

Galatasaray’dan PSG’nin yıldızına kanca! İşte istenen bonservis

Beraldo, bu sezon PSG'de 24 maça çıktı ve 2 gol ile 1 asist üretti.

Galatasaray’dan PSG’nin yıldızına kanca! İşte istenen bonservis

SÖZLEŞMESİ 2028'DE BİTECEK

22 yaşındaki Beraldo'nun PSG ile olan sözleşmesi 2028'de sona erecek.

Galatasaray’dan PSG’nin yıldızına kanca! İşte istenen bonservis

Brezilyalı stoperin güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#GALATASARAY #PSG #OKAN BURUK #TRANSFER