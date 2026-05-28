Galatasaray’dan PSG’nin yıldızına kanca! İşte istenen bonservis

Süper Lig şampiyonu Galatasaray'da kurmaylar gelecek sezon için transfer çalışmalarını hızlandırdı. Cimbom'un Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadro oluşturmak için yıldız isimlere yöneleceği öğrenildi. Galatasaray'ın PSG forması giyen yıldız futbolcuyu radarına aldığı vurgulandı. BERALDO LİSTEDE Takvim'in haberine göre; Galatasaray'ın PSG'den Beraldo ile ilgilendiği aktarıldı. Okan Buruk'un daha önce de gündemine gelen Beraldo için transfer talebini yinelediği ifade edildi. PSG'de istediği süreyi bulamayan Beraldo'nun daha fazla forma giyebileceği bir takıma gitmek istediği belirtildi. GÖRÜŞMELER BAŞLAYACAK Galatasaray'ın hem Beraldo hem de PSG cephesiyle kısa sürede görüşmelere başlayacağı vurgulandı. Beraldo transferi için PSG'nin 25 milyon euroluk talebi olduğu belirtildi. Beraldo, bu sezon PSG'de 24 maça çıktı ve 2 gol ile 1 asist üretti. SÖZLEŞMESİ 2028'DE BİTECEK 22 yaşındaki Beraldo'nun PSG ile olan sözleşmesi 2028'de sona erecek. Brezilyalı stoperin güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor.