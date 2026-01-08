Galatasaray’dan PSG’nin yıldızına kanca! Temaslar başladı

22.5 MİLYON EUROYA GELDİ

Real Betis altyapısında yetişen Fabian Ruiz daha sonra Elche, Napoli ve Paris Saint Germain'de oynadı. Paris Saint Germain, Fabian Ruiz için 2022-2023 sezonu başında 22 milyon 500 bin euroluk bonservis bedeli ödedi.