Galatasaray’dan PSG’nin yıldızına kanca! Temaslar başladı

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da kurmaylar ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-kırmızılılarla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Süper Lig devinin, Paris Saint Germain'de forma giyen tecrübeli futbolcuya kanca attığı aktarıldı. A Spor'un haberine göre; Galatasaray'ın Fabian Ruiz ile ilgilendiği kaydedildi. GİRİŞİMLER BAŞLADI Paris Saint Germain forması giyen Fabian Ruiz transferi için girişimlerin başladığı belirtildi. Fabian Ruiz'in sarı-kırmızılıların transfer listesinde ilk sıralarda yer aldığı aktarıldı. 5 GOLE KATKI SAĞLADI Fabian Ruiz, bu sezon Paris Saint Germain'de 20 karşılaşmada forma şansı buldu. İspanyol yıldız, bu maçlarda 2 gol ile 3 asist üretti. Fabian Ruiz'in Paris Saint Germain ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek. 29 yaşındaki orta sahanın güncel piyasa değeri 40 milyon euro. Sol ayağını oldukça etkili kullanan Fabian Ruiz, merkez orta sahanın yanı sıra ön libero ve on numara bölgelerinde de forma giyebiliyor. 22.5 MİLYON EUROYA GELDİ Real Betis altyapısında yetişen Fabian Ruiz daha sonra Elche, Napoli ve Paris Saint Germain'de oynadı. Paris Saint Germain, Fabian Ruiz için 2022-2023 sezonu başında 22 milyon 500 bin euroluk bonservis bedeli ödedi. 29 yaşındaki yıldız, İspanya Milli Takımı'nda 41 mücadelede süre aldı. Fabian Ruiz, bu müsabakalarda 6 kez rakip fileleri havalandırdı.