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Galatasaray’dan Sambacı sürprizi! 40 milyon Euro talebi

Galatasaray'da kurmaylar gelecek sezon için transfer çalışmalarına başladı. Cimbom bu doğrultuda rotasını İngiltere'ye çevirdi. Yıldız futbolcu için 40 milyon Euro istendiği öğrenildi.

SPOR SERVİSİ
Giriş Tarihi: 15.06.2026 07:08
Galatasaray’dan Sambacı sürprizi! 40 milyon Euro talebi

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da kurmaylar gelecek sezon adına transfer çalışmalarını hızlandırdı.

Galatasaray’dan Sambacı sürprizi! 40 milyon Euro talebi

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, merkez orta saha transferinde rotasını İngiltere'ye çevirdi.

Galatasaray’dan Sambacı sürprizi! 40 milyon Euro talebi

JOAO GOMES ADAYLAR ARASINDA

Sarı-kırmızılılar, Wolverhampton formasını giyen Joao Gomes'i de adaylar arasında ekledi.

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Galatasaray’dan Sambacı sürprizi! 40 milyon Euro talebi

Premier Lig'den düşen sarı-siyahlılar, iyi bir teklif gelmesi halinde oyuncusuyla yollarını ayırmaya sıcak bakıyor.

Galatasaray’dan Sambacı sürprizi! 40 milyon Euro talebi

40 MİLYON EURO TALEBİ

Ada basını, Wolverhampton'ın 40 milyon Euro bonservis beklentisi olduğunu yazdı.

Galatasaray’dan Sambacı sürprizi! 40 milyon Euro talebi

Birçok kulübün yakından ilgilendiği 25 yaşındaki Brezilyalı yıldızın ilk tercihi İngiltere Premier Lig.

Galatasaray’dan Sambacı sürprizi! 40 milyon Euro talebi

Ancak Şampiyonlar Ligi'nde iddiası olan başka ülke kulüplerinden gelecek tekliflere de sıcak bakıyor.

Galatasaray’dan Sambacı sürprizi! 40 milyon Euro talebi

4 GOLE KATKI SAĞLADI

Joao Gomes, geride kalan sezonda Wolverhampton'da 41 maça çıktı ve 1 gol ile 3 asist üretti.

Galatasaray’dan Sambacı sürprizi! 40 milyon Euro talebi

25 yaşındaki Brezilyalı yıldızın sözleşmesi 30 Haziran 2030'da sona erecek.

Galatasaray’dan Sambacı sürprizi! 40 milyon Euro talebi

Joao Gomes'in güncel piyasa değeri 40 milyon euro olarak gösteriliyor.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
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