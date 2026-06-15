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Galatasaray’dan Sambacı sürprizi! 40 milyon Euro talebi

Galatasaray'da kurmaylar gelecek sezon için transfer çalışmalarına başladı. Cimbom bu doğrultuda rotasını İngiltere'ye çevirdi. Yıldız futbolcu için 40 milyon Euro istendiği öğrenildi.

Giriş Tarihi: 15.06.2026 07:08