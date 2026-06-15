Galatasaray’dan Sambacı sürprizi! 40 milyon Euro talebi

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da kurmaylar gelecek sezon adına transfer çalışmalarını hızlandırdı. Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, merkez orta saha transferinde rotasını İngiltere'ye çevirdi. JOAO GOMES ADAYLAR ARASINDA Sarı-kırmızılılar, Wolverhampton formasını giyen Joao Gomes'i de adaylar arasında ekledi. Premier Lig'den düşen sarı-siyahlılar, iyi bir teklif gelmesi halinde oyuncusuyla yollarını ayırmaya sıcak bakıyor. 40 MİLYON EURO TALEBİ Ada basını, Wolverhampton'ın 40 milyon Euro bonservis beklentisi olduğunu yazdı. Birçok kulübün yakından ilgilendiği 25 yaşındaki Brezilyalı yıldızın ilk tercihi İngiltere Premier Lig. Ancak Şampiyonlar Ligi'nde iddiası olan başka ülke kulüplerinden gelecek tekliflere de sıcak bakıyor. 4 GOLE KATKI SAĞLADI Joao Gomes, geride kalan sezonda Wolverhampton'da 41 maça çıktı ve 1 gol ile 3 asist üretti. 25 yaşındaki Brezilyalı yıldızın sözleşmesi 30 Haziran 2030'da sona erecek. Joao Gomes'in güncel piyasa değeri 40 milyon euro olarak gösteriliyor.