Trend Galeri Trend Spor Galatasaray’dan sürpriz orta saha atağı! Rota Almanya

Galatasaray’dan sürpriz orta saha atağı! Rota Almanya

Galatasaray'ın kariyerini Almanya'da sürdüren tecrübeli futbolcu ile ilgilendiği belirtildi. Sarı-kırmızılıların, temaslarını Alman basını duyurdu.

Giriş Tarihi: 02.02.2026 18:36 Güncelleme Tarihi: 02.02.2026 18:38
Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da kurmaylar transfer çalışmalarını hızlandırdı. Noa Lang ve Yaser Asprilla'nın ardından orta saha için girişimlerini artıran Galatasaray'ın hedefindeki bir diğer isim ortaya çıktı.

Galatasaray'ın Almanya'da forma giyen tecrübeli futbolcuyla ilgilendiği belirtildi.

Alman basınından Kicker'ın haberine göre; Galatasaray'ın Wolfsburg forması giyen Mattias Svanberg'i radarına aldığı belirtildi.

AYRILMASI MUHTEMEL

Mattias Svanberg'in Wolfsburg'dan ayrılması muhtemel isimler arasında yer aldığı aktarıldı.

Öte yandan sarı-kırmızılıların, İsveçli orta sahayı satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği vurgulandı.

6 GOLE KATKI SAĞLADI

Mattias Svanberg, bu sezon Wolfsburg'da 18 maça çıktı. İsveçli oyuncu, bu müsabakalarda 4 gol ile 2 asit üretti.

27 yaşındaki orta sahanın sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek.

Mattias Svanberg'in güncel piyasa değeri 12 milyon euro.

9.5 MİLYON EUROYA İMZA

Bunkeflo altyapısında yetişen Mattias Svanberg daha sonra Malmö ve Bologna'da oynadı. Wolfsburg, 2022-2023 sezonu başında İsveçli oyuncu için 9 milyon 500 bin euroluk bonservis bedeli ödedi.

Mattias Svanberg, İsveç Milli Takımı'nda 36 kez süre aldı ve 2 gol sevinci yaşadı.