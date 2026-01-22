Trend Galeri Trend Spor Galatasaray’dan Trabzonspor’a transfer teklifi! Para artı takas önerisi

Galatasaray’dan Trabzonspor’a transfer teklifi! Para artı takas önerisi

Galatasaray'ın Trabzonspor'da gösterdiği performansla dikkat çeken genç oyuncu için harekete geçtiği iddia edildi. Sarı-kırmızılıların, transferde para artı takas teklifinde bulunduğu kaydedildi.

Giriş Tarihi: 22.01.2026 18:02 Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 18:03
Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da kurmaylar, ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-kırmızılılarda orta saha arayışlarında sürpriz bir isim gündeme geldi.

Noa Lang transferinde geri sayıma geçen Galatasaray'ın Trabzonspor'un yıldızına kanca attığı aktarıldı. Aslan'ın transfer teklifi belli oldu.

OULAI HAMLESİ

Hürriyet'in haberine göre; Galatasaray'ın Trabzonspor forması giyen Christ Oulai ile ilgilendiği belirtildi.

Sarı-kırmızılıların, genç orta saha için transfer teklifinde bulunduğu ifade edildi.

20 MİLYON EURO

Galatasaray'ın 19 yaşındaki Christ Oulai için Trabzonspor'a 20 milyon euroluk bonservis önerdiği kaydedildi.

Sarı-kırmızılıların aynı zamanda takasta Ahmed Kutucu'yu da Trabzonspor'a önerdiği vurgulandı.

RET KARARI

Trabzonspor'da kurmayların, Fatih Tekke ile görüştükten sonra Galatasaray'ın transfer teklifine olumsuz cevap verdiği kaydedildi.

Fildişi Sahilli oyuncu, bu sezon Trabzonspor'da 11 maça çıktı. Christ Oulai, bu müsabakalarda 2 gol ile 3 asist üretti.

19 yaşındaki orta sahanın Trabzonspor ile olan sözleşmesi 2030'da sona erecek. Christ Oulai'nin güncel piyasa değeri 8 milyon euro.

5.5 MİLYON EUROYA GELDİ

JMG Abidjan altyapısında yetişen Christ Oulai daha sonra Bastia'da oynadı. Trabzonspor, 19 yaşındaki orta saha için sezon başında 5 milyon 500 bin euroluk bonservis bedeli ödedi.

Christ Oulai'nin bir sonraki satışındaki kardan Bastia yüzde 20 pay alacak.

Christ Oulai, Fildişi Sahili Milli Takımı'nda 6 mücadelede süre aldı.