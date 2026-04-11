Galatasaray’dan transfer bombası! İlkay Gündoğan görüştü

Galatasaray sezon sonunda boşa çıkacak yıldız için harekete geçti. Cimbom'da yıldız futbolcunun transferi için İlkay Gündoğan devreye girdi.

MEHMET ÖZCAN
Giriş Tarihi: 11.04.2026 07:19
Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da kurmaylar gelecek sezon için transfer çalışmalarını hızlandırdı.

Geçen sezon sonunda Dries Mertens'e veda eden Galatasaray, Belçikalı 10 numaranın boşluğunu bir türlü dolduramadı.

Teknik direktör Okan Buruk, bu sezon forvet arkasında sırasıyla İlkay Gündoğan, Yunus Akgün, Gabriel Sara ve son olarak Yaser Asprilla'yı kullandı.

Ancak Mertens'i aramaya devam eden sarı-kırmızılılar, yeni sezonda transferde önceliği 10 numaraya verecek.

İLK SIRADA BERNARDO SILVA VAR

Listenin ilk sırasına Manchester City forması giyen Bernardo Silva yazıldı.

İngiliz devi ile sözleşmesini uzatmayan ve sezon sonunda serbest kalacak 31 yaşındaki oyuncu için ilk yoklamayı eski takım arkadaşı İlkay yaptı ve Galatasaray'ı anlattı.

BÜTÇE HENÜZ NETLEŞMEDİ

Portekizli yıldızın imza parasıyla birlikte 3 yıl için 50 milyon euroya yakın maliyeti olduğu öğrenildi.

Sane'ye 3 yılda 36 milyon euro ödemeyi göze alan yönetim, Bernardo Silva'ya ayıracağı bütçeyi henüz netleştirmedi.

Bu sezon 43 maçta 3 gol-5 asistlik performans sergileyen solak oyuncu, 10 numara dışında sağ açıkta ve merkez orta sahada görev yapabiliyor.

TALİBİ ÇOK

Manchester City'de sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmayan Bernardo Silva'ya Galatasaray'ın dışında Suudi Arabistan, İtalya, İspanya ve ABD'den birçok teklif var.

Manchester City formasıyla 268 maçta birlikte oynayan İlkay Gündoğan ile Bernardo Silva, birbirlerine dörder gol attırdı.