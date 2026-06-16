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Galatasaray’dan transfer çılgınlığı! İki mevkiye iki yıldız

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da kurmaylar transfer çalışmalarında kesenin ağzına açtı. Cimbom'un orta saha ve forvet transferinde yıldızları gözüne kestirdiği öğrenildi.

SPOR SERVİSİ
Giriş Tarihi: 16.06.2026 06:59
Galatasaray’dan transfer çılgınlığı! İki mevkiye iki yıldız

Mauro Icardi'ye yapılan teklif sonrasında Arjantinli oyuncudan yanıt beklenirken Çizme basınından dev bir iddia geldi.

Galatasaray’dan transfer çılgınlığı! İki mevkiye iki yıldız

La Gazetta dello Sport, Galatasaray'ın 26 yaşındaki Sırp santrfor için teklif yaptığını duyurdu.

Galatasaray’dan transfer çılgınlığı! İki mevkiye iki yıldız

Aklı özellikle Bayern Münih veya Premier Lig'in üst takımlarında olduğu iddia edilse de Vlahovic'e bu ekiplerden istediği teklifler gelmedi.

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Galatasaray’dan transfer çılgınlığı! İki mevkiye iki yıldız

YILLIK 10 MİLYON EURO'LUK BÜTÇE

Galatasaray'ın ise yıllık 10 milyon Euro'luk bir ücreti masaya koyduğu öğrenildi.

Galatasaray’dan transfer çılgınlığı! İki mevkiye iki yıldız

Vlahovic için 3 yıllık sözleşmede imza parası ile toplamda 35 milyon Euro'luk bütçe bulunduğu aktarıldı.

Galatasaray’dan transfer çılgınlığı! İki mevkiye iki yıldız

Bu sezon 23 maçta 10 gol atıp 2 asist yapan Vlahovic 12 gole direkt katkı verdi.

Galatasaray’dan transfer çılgınlığı! İki mevkiye iki yıldız

ORTA SAHADA ADAY GOMES

Orta sahaya hamle için ise rota Joao Gomes. İngiltere'de Wolverhampton forması giyen 25 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 2030'a kadar devam ederken güncel piyasa değeri 40 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Galatasaray’dan transfer çılgınlığı! İki mevkiye iki yıldız

Bu sezon takımı ile 41 maçta sahaya çıkan ve 1 gol-3 asistlik katkı veren oyuncu için yönetim, hem kulübü hem de temsilcileri ile temas kurdu.

Galatasaray’dan transfer çılgınlığı! İki mevkiye iki yıldız

GOMES, ASLAN'A SICAK BAKIYOR

Oyuncu, Galatasaray'ın teklifine sıcak bakarken yönetim bonservis pazarlığında.

Galatasaray’dan transfer çılgınlığı! İki mevkiye iki yıldız

Kariyerine Flamengo'da başlayan Gomes, Ocak 2023'te 18.7 milyon Euro'ya Wolverhampton'a geldi.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#OKAN BURUK #GALATASARAY #DUSAN VLAHOVİC #TRANSFER