Galatasaray’dan transfer çılgınlığı! İki mevkiye iki yıldız

Mauro Icardi'ye yapılan teklif sonrasında Arjantinli oyuncudan yanıt beklenirken Çizme basınından dev bir iddia geldi. La Gazetta dello Sport, Galatasaray'ın 26 yaşındaki Sırp santrfor için teklif yaptığını duyurdu. Aklı özellikle Bayern Münih veya Premier Lig'in üst takımlarında olduğu iddia edilse de Vlahovic'e bu ekiplerden istediği teklifler gelmedi. YILLIK 10 MİLYON EURO'LUK BÜTÇE Galatasaray'ın ise yıllık 10 milyon Euro'luk bir ücreti masaya koyduğu öğrenildi. Vlahovic için 3 yıllık sözleşmede imza parası ile toplamda 35 milyon Euro'luk bütçe bulunduğu aktarıldı. Bu sezon 23 maçta 10 gol atıp 2 asist yapan Vlahovic 12 gole direkt katkı verdi. ORTA SAHADA ADAY GOMES Orta sahaya hamle için ise rota Joao Gomes. İngiltere'de Wolverhampton forması giyen 25 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 2030'a kadar devam ederken güncel piyasa değeri 40 milyon Euro olarak gösteriliyor. Bu sezon takımı ile 41 maçta sahaya çıkan ve 1 gol-3 asistlik katkı veren oyuncu için yönetim, hem kulübü hem de temsilcileri ile temas kurdu. GOMES, ASLAN'A SICAK BAKIYOR Oyuncu, Galatasaray'ın teklifine sıcak bakarken yönetim bonservis pazarlığında. Kariyerine Flamengo'da başlayan Gomes, Ocak 2023'te 18.7 milyon Euro'ya Wolverhampton'a geldi.