Galatasaray’dan transferde ters köşe! 19’luk forvet radarda

Okan Buruk yönetiminde üst üste dördüncü şampiyonluk için geri sayıma geçen Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı-kırmızılıların, 19 yaşındaki forveti radarına aldığı iddia edildi.

Giriş Tarihi: 27.04.2026 17:05
Süper Lig'de ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup eden ve şampiyonluk yarışında büyük bir avantajın sahibi olan Galatasaray'da transfer çalışmaları hızlandırıldı.

Mauro Icardi'nin geleceği konusundaki belirsizlik sürerken Cimbom'un forvet arayışlarına başladığı belirtildi.

Galatasaray'ın bu doğrultuda ters köşeye imza attığı ve 19 yaşındaki genç oyuncuyu radarına aldığı vurgulandı.

LOUEY BEN FARHAT İDDİASI

Africa Foot'un haberine göre; Galatasaray'ın Louey Ben Farhat ile ilgilendiği belirtildi.

Sarı-kırmızılıların, Karlsruhe forması giyen 19 yaşındaki oyuncunun durumunu yakından takip ettiği kaydedildi.

Louey Ben Farhat transferi için Galatasaray'ın yanı sıra farklı kulüplerin de ilgisinin olduğu belirtildi.

8 GOLE ETKİ ETTİ

Louey Ben Farhat, bu sezon Karlsruhe'rde 17 maçta forma giydi. 19 yaşındaki oyuncu, bu süreçte 6 gol ile 2 asist üretti.

Louey Ben Farhat'ın Karlsruhe ile olan sözleşmesi 2029'da sona erecek.

19 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri 7 milyon 500 bin euro olarak gösteriliyor.

Almanya doğumlu olan Tunuslu oyuncu, forvetin yanı sıra on numara bölgesinde de forma giyebiliyor.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#OKAN BURUK #GALATASARAY #TRANSFER #LOUEY BEN FARHAT