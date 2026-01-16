Trend Galeri Trend Spor Galatasaray’dan transferde ters köşe! Süper Lig’in genç yıldızına kanca

Galatasaray’dan transferde ters köşe! Süper Lig’in genç yıldızına kanca

Galatasaray'da kurmaylar ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-kırmızılıların, Süper Lig'de forma giyen genç stoperle ilgilendiği iddia edildi.

SABAH SPOR DIŞ HABERLER
Giriş Tarihi: 16.01.2026 18:06 Güncelleme Tarihi: 16.01.2026 18:07
Galatasaray’dan transferde ters köşe! Süper Lig’in genç yıldızına kanca

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da kurmaylar devre arasında takımdaki eksik bölgelere takviyelerde bulunmak için çalışmalarına hız verdi.

Galatasaray’dan transferde ters köşe! Süper Lig’in genç yıldızına kanca

Sarı-kırmızılıların transfer çalışmalarında sürpriz bir ismi gündemine aldığı öne sürüldü.

Galatasaray’dan transferde ters köşe! Süper Lig’in genç yıldızına kanca

Galatasaray'ın kariyerini Süper Lig'de sürdüren genç savunma oyuncusunu radarına aldığı vurgulandı.

Galatasaray’dan transferde ters köşe! Süper Lig’in genç yıldızına kanca

ADEM AROUS İDDİASI

Africa Foot'un haberine göre; Galatasaray'ın Kasımpaşa forması giyen Adem Arous ile ilgilendiği belirtildi.

Galatasaray’dan transferde ters köşe! Süper Lig’in genç yıldızına kanca

Adem Arous transferi için Galatasaray'ın harekete geçtiği kaydedildi.

Galatasaray’dan transferde ters köşe! Süper Lig’in genç yıldızına kanca

21 yaşındaki Tunuslu savunma oyuncusunun, Galatasaray'da forma giymeye sıcak baktığı vurgulandı.

Galatasaray’dan transferde ters köşe! Süper Lig’in genç yıldızına kanca

7 MAÇTA FORMA GİYDİ

Adem Arous, bu sezon Kasımpaşa'da 7 maçta forma şansı buldu. Genç savunmacı, bu mücadelelerde 1 gol sevinci yaşadı.

Galatasaray’dan transferde ters köşe! Süper Lig’in genç yıldızına kanca

Adem Arous'un Kasımpaşa ile olan sözleşmesi 2028'de sona erecek. Tunuslu stoperi güncel piyasa değeri 800 bin euro.

Galatasaray’dan transferde ters köşe! Süper Lig’in genç yıldızına kanca

Stade Tunisien'de futbola başlayan Adem Arous daha sonra AS Oued Ellil'de kiralık olarak forma giydi.

Galatasaray’dan transferde ters köşe! Süper Lig’in genç yıldızına kanca

Kasımpaşa, sezon başında Adem Arous'u kadrosuna dahil etti.