Galatasaray’dan transferde ters köşe! Süper Lig’in genç yıldızına kanca

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da kurmaylar devre arasında takımdaki eksik bölgelere takviyelerde bulunmak için çalışmalarına hız verdi. Sarı-kırmızılıların transfer çalışmalarında sürpriz bir ismi gündemine aldığı öne sürüldü. Galatasaray'ın kariyerini Süper Lig'de sürdüren genç savunma oyuncusunu radarına aldığı vurgulandı. ADEM AROUS İDDİASI Africa Foot'un haberine göre; Galatasaray'ın Kasımpaşa forması giyen Adem Arous ile ilgilendiği belirtildi. Adem Arous transferi için Galatasaray'ın harekete geçtiği kaydedildi. 21 yaşındaki Tunuslu savunma oyuncusunun, Galatasaray'da forma giymeye sıcak baktığı vurgulandı. 7 MAÇTA FORMA GİYDİ Adem Arous, bu sezon Kasımpaşa'da 7 maçta forma şansı buldu. Genç savunmacı, bu mücadelelerde 1 gol sevinci yaşadı. Adem Arous'un Kasımpaşa ile olan sözleşmesi 2028'de sona erecek. Tunuslu stoperi güncel piyasa değeri 800 bin euro. Stade Tunisien'de futbola başlayan Adem Arous daha sonra AS Oued Ellil'de kiralık olarak forma giydi. Kasımpaşa, sezon başında Adem Arous'u kadrosuna dahil etti.