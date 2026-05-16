Galatasaray’dan Virgil van Dijk paketi! Dursun Özbek bizzat devrede

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da kurmaylar gelecek sezon için transfer çalışmalarına start verdi. Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadro kurmayı planlayan Galatasaray savunma hattı için Virgil van Dijk'ı gündemine aldı. Cimbom'un Virgil van Dijk için gözden çıkardığı dev bedelin netleştiği kaydedildi. TEMASLAR SÜRÜYOR Takvim'in haberine göre; Galatasaray'ın Virgil van Dijk'ın transferi için yaklaşık üç aydır temaslarda bulunduğu belirtildi. 34 yaşındaki stoper için Avrupa'nın farklı liglerinden kulüplerin devrede olduğu ifade edildi. İtalya, İngiltere ve İspanya'dan bazı kulüplerin, Virgil van Dijk transferindeki yarışı yakından takip ettiği vurgulandı. DEV PAKET HAZIRLANDI Galatasaray'ın Virgil van Dijk için Liverpool'daki maaşına denk gelen 11 milyon euroluk bir paket hazırladığı aktarıldı. Galatasaray yönetiminin Hollandalı stopere, 'Bonservisine ödeyeceğimiz rakamın bir kısmını sana verelim, transferi kamp öncesi bitirelim' mesajını ilettiği ifade edildi. Virgil van Dijk'ın transfer olması halinde yeni kulübünden 2+1 yıllık sözleşme talep ettiği vurgulandı. DURSUN ÖZBEK DEVREDE Galatasaray cephesinde bu transfer için sürece Başkan Dursun Özbek'in dahil olduğu belirtildi. Virgil van Dijk, bu sezon Liverpool'da 54 müsabakada forma şansı buldu ve 8 gol ile 3 asist üretti. 34 yaşındaki Hollandalı yıldızın Liverpool ile olan sözleşmesi 2027'de sona erecek.