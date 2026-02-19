Galatasaray’dan yaz hamlesi! Transfer temasları başladı

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'ın gelecek sezon için transfer çalışmalarına başladığı öne sürüldü. Sarı-kırmızılıların, kariyerini Fransa'da sürdüren genç oyuncuyu radarına aldığı belirtildi. Galatasaray'ın 22 yaşındaki oyuncu için girişimlerine başladığı ifade edildi. OUSMANE CAMARA İDDİASI Africa Foot'un haberine göre; Galatasaray'ın Angers forması giyen Ousmane Camara ile ilgilendiği aktarıldı. 22 yaşındaki stoper için Avrupa'dan çok fazla takımın ilgisinin bulunduğu ancak transferde en istekli kulübün Galatasaray olduğu vurgulandı. Galatasaray'ın Ousmane Camara'nın temsilcisi ile temaslara başladığı belirtildi. TRANSFERE SICAK BAKIYOR Angers forması giyen 22 yaşındaki savunmacının, Galatasaray'a transfer olmaya sıcak baktığı belirtildi. Ousmane Camara'nın kararında Galatasaray'ın düzenli olarak Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmesinin etkisini vurguda bulunuldu. 21 MAÇA ÇIKTI Ousmane Camara, bu sezon Angers'te 21 maça çıktı. Malili stoper bu maçlarda 1 gol sevinci yaşadı. 22 yaşındaki stoperin güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösteriliyor. Genç savunmacının, Ligue 1 ekibi Angers ile olan sözleşmesi 2029'da sona erecek. 2.2 MİLYON EUROYA İMZA Paris FC altyapısında yetişen Ousmane Camara, 2022-2023 sezonu başında 2 milyon 200 bin euroluk bedelle Angers'e transfer oldu. Stoperin yanı sıra ön libero bölgesinde de oynayan Ousmane Camara, Mali Milli Takımı'nda 7 maçta süre aldı.