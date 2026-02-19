Trend Galeri Trend Spor Galatasaray’dan yaz hamlesi! Transfer temasları başladı

Galatasaray’dan yaz hamlesi! Transfer temasları başladı

Galatasaray'ın gelecek sezon için transfer çalışmalarına başladığı iddia edildi. Sarı-kırmızılıların listesindeki 22 yaşındaki yıldız ortaya çıktı.

SABAH SPOR DIŞ HABERLER
Giriş Tarihi: 19.02.2026 17:31 Güncelleme Tarihi: 19.02.2026 17:32
Galatasaray’dan yaz hamlesi! Transfer temasları başladı

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'ın gelecek sezon için transfer çalışmalarına başladığı öne sürüldü.

Galatasaray’dan yaz hamlesi! Transfer temasları başladı

Sarı-kırmızılıların, kariyerini Fransa'da sürdüren genç oyuncuyu radarına aldığı belirtildi.

Galatasaray’dan yaz hamlesi! Transfer temasları başladı

Galatasaray'ın 22 yaşındaki oyuncu için girişimlerine başladığı ifade edildi.

Galatasaray’dan yaz hamlesi! Transfer temasları başladı

OUSMANE CAMARA İDDİASI

Africa Foot'un haberine göre; Galatasaray'ın Angers forması giyen Ousmane Camara ile ilgilendiği aktarıldı.

Galatasaray’dan yaz hamlesi! Transfer temasları başladı

22 yaşındaki stoper için Avrupa'dan çok fazla takımın ilgisinin bulunduğu ancak transferde en istekli kulübün Galatasaray olduğu vurgulandı.

Galatasaray’dan yaz hamlesi! Transfer temasları başladı

Galatasaray'ın Ousmane Camara'nın temsilcisi ile temaslara başladığı belirtildi.

Galatasaray’dan yaz hamlesi! Transfer temasları başladı

TRANSFERE SICAK BAKIYOR

Angers forması giyen 22 yaşındaki savunmacının, Galatasaray'a transfer olmaya sıcak baktığı belirtildi.

Galatasaray’dan yaz hamlesi! Transfer temasları başladı

Ousmane Camara'nın kararında Galatasaray'ın düzenli olarak Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmesinin etkisini vurguda bulunuldu.

Galatasaray’dan yaz hamlesi! Transfer temasları başladı

21 MAÇA ÇIKTI

Ousmane Camara, bu sezon Angers'te 21 maça çıktı. Malili stoper bu maçlarda 1 gol sevinci yaşadı.

Galatasaray’dan yaz hamlesi! Transfer temasları başladı

22 yaşındaki stoperin güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösteriliyor.

Galatasaray’dan yaz hamlesi! Transfer temasları başladı

Genç savunmacının, Ligue 1 ekibi Angers ile olan sözleşmesi 2029'da sona erecek.

Galatasaray’dan yaz hamlesi! Transfer temasları başladı

2.2 MİLYON EUROYA İMZA

Paris FC altyapısında yetişen Ousmane Camara, 2022-2023 sezonu başında 2 milyon 200 bin euroluk bedelle Angers'e transfer oldu.

Galatasaray’dan yaz hamlesi! Transfer temasları başladı

Stoperin yanı sıra ön libero bölgesinde de oynayan Ousmane Camara, Mali Milli Takımı'nda 7 maçta süre aldı.