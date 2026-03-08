Trend Galeri Trend Spor Galatasaray’ı heyecanlandıran gelişme! Bernardo Silva kararını verdi

Galatasaray’ı heyecanlandıran gelişme! Bernardo Silva kararını verdi

Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Bernardo Silva ile ilgili çarpıcı gelişmeler yaşandığı iddia edildi. Yıldız futbolcunun geleceğine dair kararını verdiği belirtildi.

SABAH SPOR DIŞ HABERLER
Giriş Tarihi: 08.03.2026 19:30 Güncelleme Tarihi: 08.03.2026 19:31
Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da kurmaylar gelecek sezon için transfer çalışmalarına başladı.

Sarı-kırmızılı takımda gündemdeki isimler arasında Manchester City forması giyen Bernardo Silva'da yer alıyor.

Galatasaray'ın durumunu yakından takip ettiği Bernardo Silva'nın geleceğine dair kararını verdiği öne sürüldü.

SÖZLEŞME UZATMAYACAK

Matteo Moretto'nun haberine göre; Bernardo Silva'nın Manchester City ile sözleşme uzatmayacağı belirtildi.

Tecrübeli orta sahanın, Manchester City ile yeni sözleşme imzalamaya sıcak bakmadığı aktarıldı.

Bernardo Silva ile Manchester City arasında bir görüşme olmadığı vurgulandı.

BAŞKA TALİPLERİ DE VAR

31 yaşındaki oyuncu için Barcelona, Benfica ve Suudi Arabistan'dan kulüplerin ilgisinin bulunduğu kaydedildi.

Portekizli on numara, bu sezon Manchester City'de 38 maça çıktı. Bernardo Silva bu süreçte 2 gol ve 5 asist üretti.

Manchester City ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Bernardo Silva'nın güncel piyasa değeri 27 milyon euro.

BENFICA ALTYAPISINDA YETİŞTİ

Benfica altyapısında yetişen Bernardo Silva daha sonra Monaco'da oynadı. Manchester City, 2017-2018 sezonu başında Bernardo Silva için 50 milyon euroluk bonservis bedeli ödedi.

Portekiz Milli Takımı'nda 107 maça çıkan Bernardo Silva, rakip fileleri 14 kez havalandırdı.