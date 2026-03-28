Galatasaray'ın 45 milyon Euro'luk planı ortaya çıktı! İşte Okan Buruk'un yeni hedefi...

Galatasaray'ın 45 milyon Euro'luk planı ortaya çıktı! İşte Okan Buruk'un yeni hedefi...

Galatasaray'da yeni sezon transfer çalışmaları devam ederken orta saha bölgesi için sürpriz bir isim gündeme geldi. Sarı-kırmızılıların Aston Villa forması giyen Belçikalı yıldızı radarına aldığı iddia edildi. Okan Buruk'un sistemine uyan futbolcu için görüşmeler yapılacak. İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 28.03.2026 11:15 Güncelleme Tarihi: 28.03.2026 11:18
Galatasaray’ın 45 milyon Euro’luk planı ortaya çıktı! İşte Okan Buruk’un yeni hedefi...

Süper Lig'de üst üste dördüncü şampiyonluğu hedefleyen Galatasaray, gelecek sezonun kadrosu için çalışmalara başladı.

Galatasaray’ın 45 milyon Euro’luk planı ortaya çıktı! İşte Okan Buruk’un yeni hedefi...

Bu sezon önemli yıldızları renklerine bağlayan sarı-kırmızılılar, transferde vites düşürmeyecek ve yine kaliteli isimlerle görüşecek.

Galatasaray’ın 45 milyon Euro’luk planı ortaya çıktı! İşte Okan Buruk’un yeni hedefi...

Teknik direktör Okan Buruk liderliğindeki Cimbom, yaz transfer döneminde orta sahaya da takviye yapacak.

Galatasaray’ın 45 milyon Euro’luk planı ortaya çıktı! İşte Okan Buruk’un yeni hedefi...

Bu doğrultuda sarı-kırmızılı takımın transferi için harekete geçtiği orta saha oyuncusunu İngiliz basını duyurdu.

Galatasaray’ın 45 milyon Euro’luk planı ortaya çıktı! İşte Okan Buruk’un yeni hedefi...

ONANA HAMLESİ

Habere göre Galatasaray, Aston Villa forması giyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Amadou Onana için temaslarını artırdı.

Galatasaray’ın 45 milyon Euro’luk planı ortaya çıktı! İşte Okan Buruk’un yeni hedefi...

GÖRÜŞMELER BAŞLAYACAK

Sarı-kırmızılılar önemli bir transfer hamlesi olarak düşündüğü Onana için sezon sonunda resmi görüşmeler yapılacak.

Galatasaray’ın 45 milyon Euro’luk planı ortaya çıktı! İşte Okan Buruk’un yeni hedefi...

ÖNCELİKLİ HEDEF

Galatasaray yönetimi, Onana transferini yaz dönemi öncelikli hedeflerinden biri olarak görüyor ve oyuncunun geleceği sezon sonunda netlik kazanacak.

Galatasaray’ın 45 milyon Euro’luk planı ortaya çıktı! İşte Okan Buruk’un yeni hedefi...

MANU DA DEVREDE

Öte yandan, Premier Lig devi Manchester United'ın da Belçikalı oyuncuyu takip ettiği haberde yer aldı.

Galatasaray’ın 45 milyon Euro’luk planı ortaya çıktı! İşte Okan Buruk’un yeni hedefi...

GÜÇLÜ FİZİĞİ İLE ÖN PLANDA

6 numara pozisyonunda oynayan 1.95 boyundaki Onana, teknik direktör Okan Buruk'un oyun stiline uygunluğu ile öne çıkıyor.

Galatasaray’ın 45 milyon Euro’luk planı ortaya çıktı! İşte Okan Buruk’un yeni hedefi...

Aston Villa'nın yıldızı Onana, fiziği ve boy avantajıyla öne çıkıyor ve gerektiğinde stoper pozisyonunda da oynayabiliyor.

Galatasaray’ın 45 milyon Euro’luk planı ortaya çıktı! İşte Okan Buruk’un yeni hedefi...

PERFORMANSI

Bu sezon İngiltere Premier Lig'de 31 resmi maçta forma giyen Onana, 2 gol attı ve toplam 2 bin 203 dakika sahada kaldı.

Galatasaray’ın 45 milyon Euro’luk planı ortaya çıktı! İşte Okan Buruk’un yeni hedefi...

SÖZLEŞME DURUMU

Amadou Onana'nın kulübü Aston Villa ile olan mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2029'a kadar devam ediyor.

Galatasaray’ın 45 milyon Euro’luk planı ortaya çıktı! İşte Okan Buruk’un yeni hedefi...

GÜNCEL DEĞERİ

Transfermarkt verilerin göre Belçikalı oyuncunun güncel piyasa değeri 45 milyon Euro olarak gösteriliyor.