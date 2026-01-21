Trend
Galatasaray’ın anlaştığı oyuncu sakatlandı! Şampiyonlar Ligi'nde korkutan görüntü...
Galatasaray'ın transferini bitirme aşamasına getirdiği Noa Lang, Napoli'nin Kopenhag ile Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı maçta sakatlandı. 90+7. dakikada aldığı darbeyle yerde kalan Hollandalı oyuncunun maç sonu görüntüsü korkuttu. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 21.01.2026 10:03
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 10:08