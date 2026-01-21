Trend Galeri Trend Spor Galatasaray’ın anlaştığı oyuncu sakatlandı! Şampiyonlar Ligi'nde korkutan görüntü...

Galatasaray’ın anlaştığı oyuncu sakatlandı! Şampiyonlar Ligi'nde korkutan görüntü...

Galatasaray'ın transferini bitirme aşamasına getirdiği Noa Lang, Napoli'nin Kopenhag ile Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı maçta sakatlandı. 90+7. dakikada aldığı darbeyle yerde kalan Hollandalı oyuncunun maç sonu görüntüsü korkuttu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 21.01.2026 10:03 Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 10:08
Galatasaray’ın anlaştığı oyuncu sakatlandı! Şampiyonlar Ligi’nde korkutan görüntü...

Kış transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'a kötü bir haber geldi.

Galatasaray’ın anlaştığı oyuncu sakatlandı! Şampiyonlar Ligi’nde korkutan görüntü...

Kanat bölgesine takviye planlayan sarı-kırmızılı takım, gündemine Napoli forması giyen Noa Lang'ı almıştı.

Galatasaray’ın anlaştığı oyuncu sakatlandı! Şampiyonlar Ligi’nde korkutan görüntü...

Cimbom, Hollandalı oyuncu ve İtalyan ekibiyle transfer için büyük oranda anlaştı. Oyuncuyu Türkiye'ye getirmek isteyen sarı-kırmızılı takım, beklemediği bir haberle karşılaştı.

Galatasaray’ın anlaştığı oyuncu sakatlandı! Şampiyonlar Ligi’nde korkutan görüntü...

Lang, Napoli'nin Kopanhag ile oynadığı ve 1-1 berabere kaldığı Şampiyonlar Ligi maçında sakatlandı.

Galatasaray’ın anlaştığı oyuncu sakatlandı! Şampiyonlar Ligi’nde korkutan görüntü...

Oyuncu, karşılaşmanın 90+7. dakikasında rakip yarı alanda savunmanın müdahalesiyle yerde kaldı.

Galatasaray’ın anlaştığı oyuncu sakatlandı! Şampiyonlar Ligi’nde korkutan görüntü...

AYAĞA KALKAMADI

Aldığı bu darbeyle acı içinde yere yığılan Hollandalı kanat, bir süre ayağa kalkamadı.

Galatasaray’ın anlaştığı oyuncu sakatlandı! Şampiyonlar Ligi’nde korkutan görüntü...

Lang, maçın ardından paylaşılan görüntüsüyle korkuttu. Oyuncunun soyunma odasına sekerek gitmesi endişeleri artırdı.

Galatasaray’ın anlaştığı oyuncu sakatlandı! Şampiyonlar Ligi’nde korkutan görüntü...

ZORLANDIĞI GÖRÜLDÜ

Kameralara yansıyan görüntülerde, Lang'ın oldukça zorlandığını ve ciddi bir ağrı hissettiğini gözler önüne serdi.

Galatasaray’ın anlaştığı oyuncu sakatlandı! Şampiyonlar Ligi’nde korkutan görüntü...

Oyuncunun sağlık durumuyla ilgili açıklama yapılmazken, transfer bekleyen Galatasaray taraftarı bu durumdan bir hayli endişelendi.

Galatasaray’ın anlaştığı oyuncu sakatlandı! Şampiyonlar Ligi’nde korkutan görüntü...

Noa Lang'ın sakatlık yaşadığı an ve soyunma odasına sekerek gittiği görüntüler sosyal medyada gündem oldu.