Galatasaray'ın derbi zaferi sonrası olay sözler: "60 milyon Euro'luk teklif gelir"
Süper Lig'in 25.haftasında deplasmanda Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etmeyi başaran Galatasaray, zirve yarışında kritik bir virajı döndü. SABAH Spor'un usta yazarı Bülent Timurlenk, sarı-kırmızılı takımın derbi galibiyetinde büyük rol oynayan futbolcuya övgüler yağdırdı. İşte yazının detayları...
Giriş Tarihi: 09.03.2026 07:25
Güncelleme Tarihi: 09.03.2026 07:26