Trend Galeri Trend Spor Galatasaray'ın derbi zaferi sonrası olay sözler: "60 milyon Euro'luk teklif gelir"

Süper Lig'in 25.haftasında deplasmanda Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etmeyi başaran Galatasaray, zirve yarışında kritik bir virajı döndü. SABAH Spor'un usta yazarı Bülent Timurlenk, sarı-kırmızılı takımın derbi galibiyetinde büyük rol oynayan futbolcuya övgüler yağdırdı. İşte yazının detayları...

SPOR SERVİSİ
Giriş Tarihi: 09.03.2026 07:25 Güncelleme Tarihi: 09.03.2026 07:26
Beşiktaş'ı Dolmabahçe'de 1-0 mağlup eden Galatasaray'da Uğurcan Çakır'ın performansı Aslan'ı da uçurdu.

Yaptığı toplam 7 kurtarışla siyah-beyazlılara geçit vermeyen milli eldiven, geldiği ilk sezonda G.Saray efsanesi Fernando Muslera'yı unutturdu ve performansıyla alkış topladı.

Teknik direktörü Okan Buruk'un da "Uğurcan, şu an Premier Lig seviyesinde. Verdiğimiz 30 milyon Euro bonservisin az olduğunu düşünüyorum" diyerek övdüğü 29 yaşındaki file bekçisi, kariyer sezonunu yaşıyor.

Uğurcan, kalesinde gördüğü maç başı 0.7 gol yeme, 7.33 engellenen gol karnesi performansıyla ligde tek başına zirvede bulunuyor.

KARİYERİNİN EN İYİ DÖNEMİNDE

Uğurcan Çakır, %81 kurtarış oranıyla 9 senelik profesyonel kariyerinin en yüksek değerine ulaşmış durumda.

Rakiplerine duvar olan milli eldiven, 9 defa kalesini gole kapatarak Göztepe'den Lis'in (14) ardından ikinci sırada bulunuyor.

UĞURCAN ZİRVEDE

Geriden oyun kurulumunda da rol oynayan Uğurcan, maç başı 28.9'luk isabetli pas karnesiyle zirveyi gördü.

TİMURLENK'TEN ÇARPICI SÖZLER

SABAH Spor'un usta kalemi Bülent Timurlenk, Uğurcan Çakır'ın performansının ardından dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. İşte o ifadeler…

"MUSLERA EFSANESİ SONRASI..."

Bülent Timurlenk, "Dünyanın her yerinde şampiyonluk yarışı veren bir takımdan, diğerine kaptanın transferi zordur. O kalede 14 yıllık Muslera efsanesi sonrası yer almak ise daha da zor(du).

"FRANKFURT MAÇINDA KALESİNDE 5 GOL GÖREN..."

Milli maçta 6 gol yiyip (İspanya) üstüne Frankfurt maçında 5 gol kalesinde gördükten sonra tüm bu zorlukları kaçla çarparsanız çarpın artık!

"PIRLANTA GİBİ ADAM"

Uğurcan, hepsinin altından kalktı, bunun sebebi basit: İyi sporcu, gelişmeye ve öğrenmeye açık, çok çalışan bir kaleci, iyi takım arkadaşı, örnek bir aile babası… Kısacası pırlanta gibi adam.

Bugün onun kalecilik seviyesi, Avrupa'nın 5 büyük liginde şampiyonluk yarışı veren her takımda oynamaya yeter.

"BİR BAKMIŞSIN 2 KATI TEKLİF GELMİŞ"

Courtois, Neuer, Donnarumma gibi kaleciler, vitrin liglerde sürekli oynadığından bu grubu A+ olarak nitelendirirsek Uğurcan, kesinlikle A sınıfı bir kaleci. Yaşına da bakarsak o çok denilen 30 milyon Euro'dan bir bakmışsınız 2 katı teklif gelmiş." dedi.